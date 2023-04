Monte da Ravasqueira: vinhos de topo e um novo enólogo

Agora sob a chefia do enólogo David Baverstock, o Monte da Ravasqueira apresentou as novas referências da gama Heritage: um branco, um rosé e um tinto.

Depois de 30 anos a criar os vinhos da Herdade do Esporão, David Baverstock aventurou-se num novo projeto. Manteve-se no Alentejo, mas foi um pouco mais para noroeste. Está, assim, há um ano e meio no Monte da Ravasqueira, Arraiolos, que no final de 2022 lançou as novas referências da gama Heritage, que acontecem apenas em anos de qualidade excepcional.

Aqui, encontrou as condições ideais para os vinhos que deseja fazer agora: “Nesta fase da minha vida como enólogo, procuro mais elegância e frescura. E estes vinhos correspondem a este perfil”, explicou o enólogo na apresentação dos Heritage em The Yeatman, Vila Nova de Gaia, onde estes foram harmonizados com pratos criados por Ricardo Costa.

Foi no final de 2021 que Baverstock saiu do Esporão. “Já tinha feito tudo o que podia fazer lá e queria focar-me mais no meu projeto pessoal, em Estremoz”, diz o enólogo australiano residente em Portugal há décadas. Habituado a trabalhar oito a dez horas por dia, achou que tinha demasiado tempo livre. Por isso, aceitou o convite da Ravasqueira para trabalhar como chef de enologia. “Eles têm imensos projetos para melhorar a produção e expandir a empresa e eu vi isso como um novo desafio.”

Vasco Rosa Santos, administrador e também enólogo da Ravasqueira, conta que a casa quer “ter uma presença forte no mundo dos vinhos de topo e nos vinhos de guarda”. Além disso, quer mostrar a especificidade desta região, diferente do resto do Alentejo. “Há mais vales, ondulações e cabeços, onde as nossas vinhas estão plantadas em 28 talhões.” É nestes talhões que se encontram as castas que deram origem aos vinhos agora apresentados. O branco, colheita de 2019, foi elaborado com Viognier, Sémillon, Arinto e Alvarinho. “O que sobressai é a cremosidade na boca”, refere David Baverstock. O vinho é elegante, fresco e tem corpo, mas não é pesado.

Todavia, “não são tanto as castas que importam nestes vinhos”, considera Rosa Santos. “O mais importante é o método. Este branco foi colocado em barricas novas, havendo uma bâtonnage [técnica de agitar as borras na barrica] nos primeiros dois meses. Depois, deixámo-lo fechado 12 meses sem mexer.”

O rosé, outra colheita 2019, feito a partir de cinco talhões de Touriga Nacional (uns em zonas mais húmidas, outros em zonas secas), passa também por bâtonnage. Colheita de 2017, o tinto é um blend de Touriga Franca, Syrah, Alicante Boushet e Aragonês, com estágio de três anos em barrica e depois em garrafa. Vinhos para beber já ou guardar por muitos anos, para uma ocasião especial.





Heritage

Branco: 26,50 euros

Rosé: 26,50 euros

Tinto: 55 euros

Monte da Ravasqueira

