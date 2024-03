Lisbon Bar Show regressa com alguns dos melhores bartenders do mundo

Nona edição acontece a 14 e 15 de maio na Meo Arena, dando palco não só ao mundo dos cocktails e do bartending como a toda a indústria da hospitalidade, restauração e hotelaria. Também já são conhecidos os bares e profissionais nomeados para os melhores do ano.

Aquele que é tido como o “maior evento de hospitalidade, restauração e hotelaria em Portugal” já tem regresso marcado à capital, com a nona edição do certame a acontecer a 14 e 15 de maio, na Sala Tejo da Meo Arena. Ao todo, mais de 35 oradores, especialistas de bartending e da indústria de bar, compõem o cartaz do Lisbon Bar Show, que este ano terá o Peru como país convidado, com a presença de Carlos Gil de Montes, embaixador do Peru em Portugal, do bartender Tom Dyer e de chefs que vão partilhar produtos típicos da cozinha peruana.

Na edição de 2024, que tem como novidade este ano a presença do bar de bebidas não alcooólicas multimarcas com diferentes barmen independentes, estarão nomes como Aaron Diaz, Anxo Vila, David Blom , Demie Kim Tom Dyer, Mónica Berg, Benjamin Padron Novoa, Jason Asher, Jean Trinh, Sean Finter, Iain McPherson, Ian Burrell, Giusy Castaldo, Ema Giacone, Noah Kwon, George Bagos, Jorge Balbontin, Matías Iriarte, Danil Nevesky, Emanuel Minêz, Flavi Andrade, Melanie da Conceição, Pablo Melian e Juan Alberto Álvarez. Na mixologia portuguesa, destaque para Ana Camacho, Chef Kiko, Duarte Coelho, Fernão Gonçalves, Gonçalo Almeida, Paulo Ramos, Pedro Simões, Paulo Gomes, Sergio Padilla e Rodolfo Tristão.

O evento contará ainda com o 2.º Congresso Ibérico de Bartenders, a competição Vintage Cocktail, além de apresentações variadas, masterclasses e workshops. Os bilhetes para o Lisbon Bar Show, fundado por Alberto Pires, têm o custo de 29 euros, em pré-venda até 10 de maio, e de 39 euros à porta, nos dias do evento. A iniciativa está mais focada nos profissionais do setor, mas é aberta ao público em geral.

Os finalistas dos Prémios Lisbon Bar Show 2024

Um dos destaques da programação é, à semelhança de anos anteriores, a atribuição dos Prémios Lisbon Bar Show 2024. Os finalistas nomeados para cada categoria foram apresentados agora. O Imprensa Cocktail and Oyster Bar (Lisboa), o Monkey Mash (Lisboa), o Torto Bar (Porto), o Red Frog Speakeasy (Lisboa) e o Quattro Teste (Lisboa) são os nomeados para Melhor Bar.

Para Melhor Bar de Restaurante estão a concurso o Mare Restaurante & Gin Bar (Praia da Vagueira), a Casa do Gadanha (Estremoz), o JNcQUOI Avenida (Lisboa), o JNcQUOI Asia (Lisboa) e o Bistro 100 Maneiras (Lisboa). Já o título de Melhor Bar de Hotel será entregue a um dos seguintes espaços: The Argo Cocktail Bar, Tivoli Hotels & Resorts (Vilamoura), Flôr Bar, The Largo (Porto), Rossio Gastrobar, Hotel Altis Avenida (Lisboa), Rooftop Cocktail Bar, Three House Hotel (Madeira), e o algarvio Oasis Bar, Vila Vita Parc.

Lara Theiler (Red Frog, Lisboa), Flavi Andrade (Rossio Gastrobar, Lisboa), Flavia Menezes (Café Klandestino, Lisboa), Catarina Correia (Nexo 1/2 Bar, Lisboa) e Constança Cordeiro (Uni e Toca da Raposa, Lisboa) são as nomeadas para Melhor Barmaid. Já para Melhor Bartender são finalistas Paulo Gomes (Red Frog e Monkey Mash, Lisboa), João Sancheira (Bistro 100 Maneiras e Carnal, Lisboa), Carlos Santiago (The Royal Cocktail Club, Porto), Diogo Lopes (Nexo 1/2 Bar, Lisboa) e Nelson Matos (The Argo, Vilamoura).