Geórgia é o país convidado da 12ª edição do Simplesmente… Vinho

Na sua 12º edição, a decorrer entre 22 e 25 de fevereiro, o festival Simplesmente… Vinho terá a Geórgia como país convidado. O evento decorrerá na Alfândega do Porto.

Ao longo do evento, estarão presentes para mostrar e falar sobre os seus vinhos 123 produtores, onze dos quais da Geórgia, o país convidado desta edição. Também não faltarão vignerons de várias regiões de Espanha. Geórgia é o país berço do vinho. Há evidências de que já há 8 mil anos este era produzido em ânforas naquela região do Cáucaso. Para celebrar a cultura vínica e gastronómica deste país (e afinidades com Portugal), o festival começa, dia 22, com a conferência, às 14h30, “Qvevri, Dolia e Talhas… uma história de vinhos georgianos e portugueses”. Segue-se a projeção do filme “Our Blood is Wine” (16h), documentário de Emily Railsback que tem como protagonistas alguns dos produtores georgianos presentes do evento.

Segue-se, às 18h, uma prova destes vinhos e de vinhos de talha portugueses e de “qvevri” da Geórgia. Estes são recipientes de barro que são enterrados para vinificar e envelhecer os vinhos. O primeiro dia termina o banquete tradicional georgiano “Supra”, com a assinatura de Archil Shinjikashvili, chef do Geo Wine & Supra, restaurante nas Caldas da Rainha. A música ficará a cargo da ensemble Shvidkatsa. Durante o o jantar vai decorrer um Leilão de Vinho e Arte Solidário, cujas receitas reverterão para a HumanWinety e a SOS Cabedelo.

De 23 a 25, as portas abrem-se para dar a provar os vinhos de todos os 123 produtores presentes. Sexta e sábado, a festa arranca às 15h e decorre até às 20h. E domingo, começa mais cedo, às 11h00, sendo que às 12h30 há brunch. A música também faz parte da programação desses três dias, com atuações de Manuel Linhares, dos 5ª Punkada e dos Population: 5.

Não faltarão também petiscos, a cargo do Genuíno – Vinhos Naturais, da Forneria São Pedro e da padaria Brites. Marcam ainda presença o Senzu Coffee Roasters e o Cella Bar.

Mais informações e preços em simplesmentevinho.com.