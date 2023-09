Festival em Coimbra reúne mais de 150 cervejas artesanais

De 15 a 17 de setembro, o Brew! regressa a Coimbra, com mais de 30 produtores e 150 referências de cerveja artesanal. Haverá também música e comida, e são esperadas mais de 12 mil pessoas.

O festival de cerveja artesanal Brew! vai decorrer de 15 a 17 de setembro, junto ao Exploratório de Coimbra, reunindo mais de 30 produtores e 150 referências de cervejas. O festival, que vai para a 3.ª edição, conta também com bandas de rua, bancas de comida e atuações de DJ, num evento que terá este ano mais lugares sentados e mais conforto para os participantes, disse João Claro, da organização do Brew!, durante a conferência de imprensa de apresentação da iniciativa.

No certame, estarão presentes marcas de todo o país, bem como do estrangeiro, numa edição que espera superar as 12 mil pessoas ao longo de três dias de festival. O copo para participar no festival tem um custo de três euros (funciona como uma espécie de bilhete) e o preço das cervejas deve variar “entre os dois e os quatro euros”, explicou João Claro.

Apesar de ser um festival dedicado à cerveja artesanal, há uma preocupação da organização para receber famílias no evento, sendo assegurado um serviço de ‘baby-sitting’ por parte do Exploratório. Entre as novidades desta edição estão dois sabores de gelado de cerveja artesanal criados numa parceria entre uma geladaria e uma cervejeira locais.

Para o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, este festival vai “crescendo cada vez mais e tem cada vez mais impacto e relevância”. Este responsável assumiu o compromisso da autarquia em continuar a “financiar, acarinhar e alimentar” o evento, dentro das possibilidades do município. “É uma festa, mas também é uma festa económica e cultural, importante para a dinamização económica da região e que afirma a tradição cervejeira de Coimbra”, vincou. A Câmara de Coimbra apoia com 15 mil euros o festival.

Saiba mais sobre a nova edição do Brew! no site oficial.