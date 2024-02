Essência do Vinho faz 20 anos e traz mais de quatro mil vinhos a prova

A edição 20 anos do Essência do Vinho - Porto promete um programa à altura, com mais de quatro mil vinhos em prova aberta, de mais de 400 produtores nacionais e estrangeiros. O evento acontece de 22 a 25 de fevereiro, a encerrar a Wine & Travel Week, que trará à cidade mais de 200 convidados.

Na próxima semana, fala-se de vinho no Porto. A Wine & Travel Week (WTW) chega a 18 de fevereiro, e até dia 25 vai apresentar a cidade a mais de 200 convidados internacionais, de 26 nacionalidade, incluindo compradores e jornalistas. O evento dedicado à promoção do enoturismo inclui reuniões entre profissionais da área, conversas e experiências de enoturismo ao longo de todo o território nacional.

Na noite de segunda-feira, dia 19, a Casa da Música acolhe a gala “Best of Wine Tourism” da Great Wine Capitals, da qual a cidade do Porto é única representante portuguesa, e que distinguirá os vencedores do nosso país nas diferentes categorias destes prémios internacionais de enoturismo.

Nesta edição, a WTW terá pela primeira vez uma região convidada: Castela e Leão (Espanha), que aproveitará a presença na iniciativa para realizar, em paralelo, a estreia mundial do espetáculo “Merina: o ouro espanhol. Oteiza”. O palco será o Coliseu do Porto, ao final da tarde de 20 de fevereiro. Com uma produção vanguardista que une moda, dança, música e artes cénicas, o espetáculo gira em torno da lã de ovelha Merina, destacando a matéria-prima, a tradição e a criação artística.





Outra das novidades deste ano é o roteiro gatronómico Gosto do Porto, preparado pela Revista de Vinhos, que celebra o Porto e a sua gastronomia, e sugere 90 espaços de restauração aos visitantes e participantes da WTW e do Essência do Vinho – Porto. A semana termina com a 20ª edição deste evento, que é uma das principais experiências do vinho em Portugal, e regressa ao Palácio da Bolsa de 22 a 25 de fevereiro, com mais de quatro mil vinhos em prova aberta, de mais de 400 produtores representados, nacionais e estrangeiros.

Entre os destaques desta edição está o “The Room Experience”, um espaço exclusivo que permitirá a rara oportunidade de provar vinhos de topo de 20 das grandes famílias mundiais do vinho. Duas slots/dia, nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro, permitirão aceder a rótulos marcantes de produtores como Bouchard Père et Fils (França), Castello Bandi (Itália), Castello di Montepó (Itália), Château Pichon Baron (França), Clos Apalta (Chile), Dr. Loosen (Alemanha), Júpiter (Portugal), Marqués de Murrieta (Espanha), Mouchão (Portugal), Niepoort (Portugal), Penfolds (Austrália), San Marzano (Itália), Taylors (Portugal), entre outros.

Além de provas de grandes nomes nacionais, a programação deste ano contará também com provas comentadas de produtores internacionais icónicos, como Vega Sicília (Rioja, Espanha), Château Lynch-Bages (Bordéus, França), Dr. Loosen (Mosel, Alemanha), Penfolds (Austrália), Raül Bobet (Priorat, Espanha) e Santiago Ruiz (Rias Baixas, Espanha).

O evento acolhe ainda duas regiões convidadas: Castela e Leão (com uma prova de vinhos de várias denominações, incluindo Bierzo, Ribera del Douro e Rueda) e Minas Gerais (estado brasileiro que promoverá provas de vinhos, azeites e queijos).

De salientear a nova edição da prova com júri internacional “TOP 10 Vinhos Portugueses”, que avaliará cerca de 60 amostras dos vinhos mais bem pontuados em 2023 pela Revista de Vinhos, e a apresentação do documentário “Blind Ambition: uma história de superação”, sobre quatro refugiados do Zimbabwe que desafiaram o próprio destino e tornaram-se sommeliers de sucesso na África do Sul.

Os bilhetes para o Essência do Vinho – Porto 2024, estáo disponíveis a partir de 25 euros por pessoa, e beneficiarão da oferta de um convite para o espetáculo “Merina: o ouro espanhol. Oteiza”, no Coliseu do Porto, sujeita a número limitado de lugares.