Voar em velocidade no Algarve e em Lisboa

A descarga de adrenalina provocada por um voo num pequeno avião a centenas de metros de altitude pode ser experimentada em vários pontos do país.

É a partir de duas bases, em Cascais e em Portimão, que a Air Emotions realiza os seus voos turísticos. Mas é no Algarve que este serviço tem mais procura. A bordo de um pequeno monomotor, sobrevoam-se vários pontos de interesse da costa algarvia e alentejana, como as grutas de Benagil, o recorte do Porto da Baleeira, a Fortaleza de Sagres, o Farol do Cabo de São Vicente ou a Costa Vicentina.

Estas experiências, explica Nuno Lobo Paulo, representante da empresa, têm atraído principalmente pessoas entre os 30 e os 45 anos, muitas à procura de momentos românticos, como “voar perto da hora do pôr-do-sol”. As rotas já estão definidas e com preços preestabelecidos, mas a firma pode personalizar rotas de acordo com interesses específicos. A operação da Air Emotions em Portimão remonta a 2002: “Era um hangar que recebia aviões privados. Depois, encetou-se um investimento em publicidade aérea. Mais tarde, e devido à procura, começámos a fazer os voos turísticos”.

O paraquedismo faz também parte das ofertas, tal como o voo acrobático. “Em 2018, adquirimos um avião de acrobacia, um Extra 300 XL, e somos os únicos licenciados em Portugal a fazer voos do estilo Air Race com passageiros”, conta.

No centro do país, encontra-se o Aero Clube de Coimbra. Mais vocacionado para a formação, em cursos de aeronáutica na sua Escola de Pilotagem, não despreza ainda assim as experiências de passeios aéreos. Nos chamados “voos de iniciação” propõem uma visita aérea pela cidade dos estudantes.

