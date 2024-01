Encontro promove rafting no inverno nas “águas bravas” do rio Paiva

A 4.ª edição do Arouca Rafting Summit decorre entre 24 e 28 de janeiro. O programa é diversificado e quer promover as águas bravas e a modalidade de rafting no rio Paiva.



É com Rafting para Todos, evento destinado a pessoas com deficiência visual, que se inicia este encontro, no dia 24. Segue-se a atividade “Rafting com Futuro”, para os alunos do 12.º ano dos agrupamentos de escolas de Arouca e de Escariz, que vão fazer uma descida de rafting naquela que é considerada uma das melhores pistas de águas bravas do país, o rio Paiva.

Para dia 26 está marcado o seminário e simulacro de resgate e salvamento Heli resgate em montanha, destinado aos responsáveis das empresas de animação turística, clubes e associações desportivas e forças de segurança.

À inclusão e à formação, junta-se a vertente competitiva. A Taça de Portugal de Rafting – Open, organizada pela Federação Portuguesa de Canoagem, vai decorrer a 27 de janeiro (sábado). Esta atividade está sujeita a inscrição em www.fpcanoagem.pt.

O Arouca Rafting Summit encerra com uma descida promocional, a 28 de janeiro, e que se destina a entidades públicas e privadas com intervenção na área do turismo.

O Arouca Rafting Summit é organizado pela Câmara Municipal de Arouca em parceria com a Federação Portuguesa de Canoagem, Clube do Paiva, Just Come, LusoRafting, NaTour Way e AGA – Associação Geoparque Arouca, e conta com o apoio do Clube de Canoagem e Águas Bravas de Portugal, da Junta de Freguesia de Alvarenga e da União de Freguesias de Canelas e Espiunca.

Programa

24 de janeiro (quarta-feira)

10h00 – 14h30 | Rafting para Todos – Atividade de rafting inclusiva

Público-alvo: Pessoas com deficiência visual

Troço: Paradinha – Areinho

25 de janeiro (quinta-feira)

10h00 – 14h30 | Rafting com Futuro – Atividade rafting com alunos do 12.º ano dos agrupamentos de escolas de Arouca e de Escariz: ação de divulgação e de sensibilização para prática da modalidade

26 de janeiro (sexta-feira)

9h30 – 16h30 | “Heli Resgate” em Montanha: seminário e simulacro de resgate e salvamento com meio aéreo

Participação gratuita sujeita a inscrição obrigatória até 25 de janeiro em https://forms.gle/rKvPe9Zq4ZAK2Fzr6

Auditório de Alvarenga e aldeia de Espiunca

Público-alvo: Empresas de animação turística, clubes, associações, forças de segurança

27 de janeiro (sábado)

8h00-16h30 | Taça de Portugal de Rafting – Open

Área de Recreio e Lazer de Espiunca

Inscrição em www.fpcanoagem.pt

Público-alvo: atletas federados

28 de janeiro (domingo)

9h30 – 14h30 | Rafting Promo – Atividade promocional de rafting

Rio Paiva