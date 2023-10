A The Royal Pacas, no Montijo, tem novas alpacas para conhecer (e fazer ioga)

Reaberta em outubro, a quinta The Royal Paca Family, no Montijo, convida adultos e crianças a conhecer a sua família de 13 alpacas, um animal tão amoroso quanto fascinante. Agora, dá também para marcar a experiência online - que pode ser uma aula de ioga no habitat deles.



A Kankan, a Selena, a Mischief (fêmeas) e o Ky (macho) são os mais recentes membros da família da The Royal Pacas Family, a quinta de alpacas fundada por Patrícia e Francisco Sá no terreno da sua casa, no Montijo, há três anos. Ao todo, são 13 os animais com os quais o público pode interagir, em visitas ao fim de semana (por marcação antecipada), em grupo ou em casal. No próximo dia 28 de outubro haverá uma aula de ioga ao pôr-do-sol no meio dos animais, com um encontro com as fêmeas e uma mostra de artigos com fibra de alpaca.





Estes mamíferos ruminantes pertencem à família dos camelídeos e têm uma pelagem longa e sedosa, típica dos Andes, na América do Sul. Primas dos lamas, julga-se que a interação com os humanos venha já do tempo dos Incas, que as criavam para extrair a sua preciosa fibra. Nesta quinta, além de cuidar dos animais, o casal promove o conhecimento público sobre a espécie, cheia de idiossincrasias e atributos. Por exemplo, o facto de serem dóceis e altamente sociáveis, mas suscetíveis ao stress e à solidão. E, por vezes, até se cospem.

Os visitantes descobrem também que tipo de ração e suplementos fazem parte da dieta das alpacas, podendo inclusive alimentar os machos com cenouras, e passeá-los à corda. No final, Patrícia faz uma demonstração das principais diferenças entre a fibra de alpaca e a lã de ovelha, e mostra as aplicações possíveis (em vestuário e isolamentos, por exemplo). O casal decidiu juntar alpacas à família (dois filhos e duas cadelas) durante a pandemia, após a mudança de Lisboa para o Montijo, já que o desejo era viverem mais perto da natureza.