Lamego: gastronomia, vinho e música nas margens do Douro

O Douro & Porto Wine Festival chega a Lamego nos dias 17 e 18 de setembro, com muita música, show cookings e vinho da região.

É no porto comercial de Cambres que se vai montar a festa que levará a Lamego chefs, produtores de vinho e vários artistas. O recinto terá diferentes espaços, com destaque para dois palcos principais. No Cook Stage, com curadoria e moderação do chef Miguel Castro e Silva, vai juntar-se gastronomia e entretenimento, com sessões de “live cooking”, degustações, música e palestras.

António Loureiro, Marlene Vieira, Catarina Nascimento, Tiago Bonito e José Guedes são alguns dos chefs convidados. Não faltarão também os produtores Dirk Niepoort e David Guimaraens, entre muitos outros.

O palco Douro & Porto será exclusivamente dedicado à música. Gipsy Kings, The Stranglers, Fafá de Belém, Pedro Abrunhosa, Tiago Bettencourt e Banda Filme Variações vão animar este último fim de semana de verão.

No espaço Wine Experience será possível ter várias experiências sensoriais e vitivinícolas, em provas e concursos. Na Cook Área estarão disponíveis 10 pratos exclusivos e na Área Premium vão instalar-se as “food trucks”.

O recinto acolhe ainda as Wine Houses, casas de madeira distribuídas pelo espaço, onde é possível degustar, provar e comprar vinhos das mais variadas quintas da região do Douro.

Os bilhetes custam entre 30 euros e 100 euros e podem ser adquiridos através desta ligação.

Produzido pela All Over The Future, a iniciativa conta com o apoio do IVDP, da Câmara Municipal de Lamego e do Turismo do Porto e Norte.