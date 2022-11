Lobo Marinho garante travessia entre Madeira e Porto Santo há quase 30 anos

Há quase 30 anos que o Lobo Marinho assegura a ligação marítima entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo, separadas por 50 quilómetros de oceano.

Paulo Araújo Baptista, natural de Paço de Arcos, pisou pela primeira vez a ilha de Porto Santo enquanto jogador de hóquei em patins, numa Taça de Portugal. Já tinha formação de oficial de marinha mercante na escola náutica de Paço de Arcos, mas à época não tinha exercido; foi o primeiro treinador do clube da ilha e chegou a ser selecionador nacional da modalidade. A história, revelou-a descontraidamente numa reportagem da RTP quando assumiu o comando do Lobo Marinho, há quatro anos.

Daí para cá já foram muitas as travessias que comandou na ponte do navio da Porto Santo Line, cuja viagem inaugural foi no verão de 1996. A travessia desde o porto do Funchal até ao de Porto Santo leva duas horas e meia e compara com os 15 minutos de uma viagem de avião. A bordo do navio de passageiros e de carga (com 112 metros de comprimento e 20 de largura) cabem 145 viaturas ligeiras e 1153 passageiros, a quem não falta nada, desde restaurantes até zonas de estar.





Salão e bar de primeira classe com serviços de buffet; sala infantil; dois salões com cadeiras confortáveis, um restaurante self-service e outro à carta; sala de cinema; dois bares; sala de jogos; tabacaria e papelaria; loja de souvenirs; receção; solário; heliporto; e um canil são as áreas e serviços de que o ferry dispõe. As saídas são diárias, do Funchal, às 08h (exceto sexta, às 19h) e de Porto Santo às 18h (exceto sexta, em que sai às 22h30). Em janeiro, o navio deixa de operar, para manutenção.

Ambos os portos são administrados pela APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, assim como o porto do Caniçal, na Madeira, e a marina de Porto Santo. Segundo Paula Cabaço, presidente do conselho de administração da APRAM, o turismo de cruzeiros está em franca recuperação. Entre os objetivos para 2023 estão ultrapassar as quase 300 escalas de 2019 e recuperar terreno em número de passageiros, assim como apostar na transição energética.

Lobo Marinho

