Campos de férias da Páscoa estão de volta ao Zoo Santo Inácio

De 1 a 5 de abril, o parque propõe um programa lúdico e educativo, com atividades ao ar livre e em contacto com as mais de 200 espécies de animais que ali habitam.

Os campos de férias da Páscoa do Zoo Santo Inácio estão de volta e trazem um programa cheio de atividades direcionadas a crianças entre os 6 e os 13 anos. “Um dos objetivos destas atividades é conscientizar a nova geração relativamente à proteção do meio ambiente e à conservação das espécies, aproximando-os desta tomada de consciência através de quem convive com esta realidade todos os dias.” lê-se em comunicado do parque zoológico.

Na semana de 1 a 5 de abril, a quinta de Santo Inácio abre as portas à pequenada, que dentro dos seus 15 hectares terão oportunidade de participar na preparação da alimentação dos animais, em jogos lúdicos, onde vão poder mostrar as suas habilidades mais especiais, plantar flores, e até fazer ovos em pasta de papel para serem recheados com fruta e legumes e oferecidos aos primatas do zoo.

As inscrições para os “Campos de Férias da Páscoa” são exclusivamente feitas através do website do Zoo Santo Inácio e têm o custo diário de 27 euros. O valor inclui atividades, material, acompanhamento dos monitores, refeições e seguros. O número limite de inscrições é de 30 crianças por dia.