Vinho Verde Essência Festival: dois dias de vinhos, música e gastronomia

Cerca de 40 produtores da Região Demarcada dos Vinhos Verdes, refeições executadas por chefs de renome e concertos de música fazem parte da programação do Vinho Verde Essência Festival, a decorrer entre 22 e 24 de outubro, no jardim do Museu Nacional Soares dos Reis.

O jardim do Museu Nacional Soares do Reis, no Porto, vai ser palco do Vinho Verde Essência Festival, já neste fim de semana. De 22 a 24 de outubro, as áreas verdes do museu recebem cerca de 40 produtores da Região Demarcada dos Vinhos Verdes, que vão apresentar a diversidade da oferta disponível, dos vinhos brancos leves e frescos aos mais complexos e gastronómicos, de castas como Alvarinho, Loureiro ou Avesso, entre outras. Haverá ainda rosés, tintos e espumantes para brindar a todas as ocasiões em sessões conduzidas pelos especialistas da Revista de Vinhos.

Para petiscar, os participantes vão poder contar com os sabores mediterrânicos do restaurante Habitat, e com as propostas italianas do Obicá. A cozinha japonesa ficará a cargo do Tokko, e as carnes na grelha serão a especialidade do Sagardi. Paralelamente, diversos food trucks vão garantir opções para comer à mão. Outra possibilidade são os Banquetes, refeições com lotação praticamente esgotada, lideradas pelos chefs de cozinha Rui Paula (duas estrelas Michelin no restaurante da Casa de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira), Angélica Salvador (restaurante InDiferente, Porto) e Tiago Bonito (a preparar a abertura de dois novos restaurantes na cidade).

Quanto à música, os GNR abrem o palco principal, na sexta, às 21h30. Na noite seguinte atuam Os Azeitonas, à mesma hora, e, a fechar, a Roda de Samba Cravo & Canela animará o público a partir das 18h, de domingo.

Em dois momentos, na sexta, Cristina Manso Preto vai pôr as “Mãos na Massa”, ao apresentar um receituário criativo e fácil de replicar em casa, harmonizado com Vinhos Verdes. Contos infantis e oficinas de ilustração para crianças, jogos para as famílias e sonoridades alternativas oferecidas DJs também integram a programação.

O Vinho Verde Essência Festival (Art, Wine, Food, Music), organizado pela Essência Company com o patrocínio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes e o apoio da Câmara Municipal do Porto, está de portas abertas na sexta, entre as 17h e as 24h; no sábado, das 12h às 24h; e no domingo, até às 22h. O preço de entrada é de 10 euros, com oferta de um copo e duas degustações. Os Banquetes têm o preço de 50 euros por pessoa (mediante disponibilidade).