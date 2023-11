Vem aí um fim de semana de atividades grátis na Casa da Arquitectura

A Casa da Arquitectura – Centro Português de Arquitectura, em Matosinhos, assinala o sexto aniversário com uma série de atividades gratuitas. Arrancam já nesta sexta-feira, estendendo-se até domingo, e dirigem-se a todos os públicos.

Visitas guiadas e inclusivas às exposições patentes, ao Arquivo da Casa e às obras do Itinerário Siza, debates, instalações, workshops, oficinas para crianças e famílias e um quiz sobre arquitetura. Eis algumas das propostas, todas de acesso livre, que a Casa da Arquitectura reserva para o próximo fim de semana, em jeito de comemoração dos seus seis anos de existência no Quarteirão da Real Vinícola.

Neste ano, parte da programação é dedicada ao tema “Arquitetura em Contexto de Emergência”, que junta no Espaço Álvaro Siza, já nesta sexta-feira, a partir das 17h30, Lígia Nunes, Fundadora dos Arquitetos sem Fronteiras – Portugal; Maria Neto, vencedora do Prémio Távora 2015/16; e Pedro Gadanho, arquiteto e autor do livro Climax Change – How Architecture must transform in the age of ecological emergency. Nos três dias, o Espaço Luis Ferreira Alves acolhe ainda uma instalação-vídeo alusiva aos desafios que a arquitetura enfrenta hoje, e às respostas que pode dar.

Também no âmbito das comemorações, neste sábado, a partir das 15h30, no Espaço Álvaro Siza, são atribuídos os títulos de Associados Honorários aos arquitetos Kenneth Frampton e Jean-Louis Cohen. Este último, recém-falecido, alvo de um tributo a cargo do arquiteto Joaquim Moreno. Quanto a Frampton, conduz, nesse mesmo dia, a conferência Mendes da Rocha: Territorial Architect 1958-2008, centrada no referido arquiteto e Pritzker brasileiro.

A festa chega ao fim no domingo, com a apresentação, a partir das 15h30, no Espaço Álvaro Siza, do projeto 50 anos de Arquitetura Portuguesa em Democracia, em que participam Nuno Sampaio, João Belo Rodeia, Graça Correia, Jorge Figueira, Carlos Machado e Moura, Paula Melâneo, Ana Neiva, Atelier do Corvo, Ana Resende e João Castro. Nele se ancora a exposição O Que Faz Falta, que é dedicada aos 50 anos de arquitetura em democracia, e chega à Casa da Arquitectura no ano que vem.

Paralelamente, decorrem outras iniciativas, como as oficinas para famílias ao cuidado dos ateliês de arquitetura Pablo Pita Arquitetos, Atelier Murmuro, Masslab e Diogo Aguiar Studio e da cenógrafa Patrícia Pescada (esta última ao abrigo de uma parceria com o Teatro Constantino Nery).