Vem aí um fim de semana com espetáculos grátis, em Paredes de Coura

É já neste fim de semana o arranque d' "O Mundo ao Contrário", que leva a Paredes de Coura cerca de 30 espetáculos gratuitos, entre música, novo circo, teatro-clown e demais animação de rua. A iniciativa, retomada após um interregno de dois anos, motivado pela pandemia, engloba ainda instalações, oficinas e residências artísticas.

Nas ruas, praças e esplanadas daquela vila do Alto Minho decorrem, entre sexta e domingo, várias atuações, a cargo de artistas nacionais e internacionais. Do leque de criadores fazem parte Murmuyo (Chile/Espanha), Rob Spence (Austrália), El Kote (Chile/França), Kokolores (Alemanha/Espanha), La Compañia Bergamotto (Espanha), Mundo Costrini (Chile), Mr. Copini (Chile), Spasmo Teatro (Espanha) e os portugueses Rui Paixão/Holy Clowns, Sílvia Barbosa, Boa Companhia e Nuvem Voadora. O cartaz inclui também as bandas Gooze e Crassh Recycled.

“O Mundo ao Contrário” tem organização da Câmara Municipal e entrada livre. As residências artísticas já estão em curso, mas o ponto alto tem início no fim de semana, com atividades para toda a família, envolvendo desde artes plásticas e pinturas faciais até robótica e construções Lego. A abrir o programa, na sexta-feira, às 14 horas, está o grupo português Gooze.