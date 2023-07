Vem aí showcookings para provar a Arrábida na Feira de Sant’Iago, em Setúbal

O Espaço Enogastronómico da Feira de Sant’Iago, que este ano se realiza de 21 de julho a 6 de agosto, em Setúbal, receberá todas as noites sessões de cozinha ao vivo comandadas por chefs locais e regionais.



Está praticamente tudo a postos para mais uma edição da Feira de Sant’Iago, a ter lugar no Parque Sant’Iago, nas Manteigadas, em Setúbal. O certame, que é tido como um dos maiores a sul do Tejo, contará com dezenas de espetáculos, diversões, restaurantes e muita música. Uma das apostas fortes mantém-se na divulgação da enogastronomia da região da Arrábida, ou o tema deste ano não fosse “Sebastião da Gama – Centenário”, o poeta que tanto se enamorou pela serra.

As sessões de cozinha ao vivo – ou showcookings – vão decorrer no chamado Espaço Enogastronómico, com a presença de “chefs de renome”, diz comunicado da autarquia setubalense. O objetivo será promover os produtos pelos quais a região é conhecida, como as ostras, o moscatel de Setúbal, a laranja ou o peixe. Um dos nomes a assumir a cozinha será a chef Marta Nunes, embaixadora do programa de produção gastronómica “Palmela – Experiências com Sabor” em 2023.

Sob o mote “Noite do Território Arrábida – Município de Setúbal”, a chef propõe-se demonstrar ao vivo duas receitas: ostras do Sado, maçã riscadinha de Palmela e espuma de vinho de Palmela; e crumble de fogaça, maçã riscadinha e queijo de ovelha, acompanhados pelos vinhos da Adega de Palmela. A sessão terá a duração aproximada de duas horas e estará limitada a 50 participantes, com entrada pelo valor de 5 euros (já incluindo copo de prova). Acontece dia 23 de julho às 20h.

A Feira de Sant’Iago, organizada pela Câmara Municipal de Setúbal, decorre de 21 de julho e 6 de agosto, no Parque Sant’Iago, nas Manteigadas, subordinada este ano ao tema “Sebastião da Gama – Centenário”. Espetáculos musicais, diversões, restauração, feirantes, movimento associativo, entre outros atrativos, fazem parte da agenda, cuja programação e informações úteis estão disponíveis no website oficial.