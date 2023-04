Vêm aí aulas de pintura nos jardins do Palácio de Queluz, em Sintra

Nos sábados que restam em abril, os Jardins do Palácio de Queluz, em Sintra, vão acolher oficinas de pintura a aguarela.

Jardins com Arte é o nome da iniciativa que vai chegar aos Jardins do Palácio Nacional de Queluz, em Sintra. Durante os últimos três sábados de abril (15, 22 e 29), aquele espaço vai ser cenário de aulas de pintura a aguarela. Cada oficina está marcada para as 10 horas e vai focar um tema diferente, dividindo-se em duas partes: uma teórica, marcada pela visita e observação dos jardins, e uma prática. As sessões são complementares, mas é possível escolher apenas as que mais interessam.

O primeiro workshop está agendado para dia 15 (sábado) e é dedicado a formas e silhuetas. O intuito é a observação da variedade de formas que existem nos jardins. A 22, a luz e as sombras tornam-se as protagonistas. O desafio é transpor para o papel, através da aguarela, os contrastes que preenchem aquele espaço. No derradeiro workshop, no dia 29, será explorada a paleta de cores do local.

Jardins com Arte é um projeto que junta a Parques de Sintra e a paisagista Teresa Elias, com o objetivo de estimular a observação, assim como a expressão artística. Com duração de duas horas e meia, cada oficina tem o custo de 20 euros. É pedido que os participantes tragam o seu material de pintura: papel para aguarela, três pincéis de diferentes tamanhos, aguarelas, paleta, dois recipientes para água, lápis, afia e borracha.