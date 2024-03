Vem aí a Festa do Cinema Italiano – com 40 restaurantes para comer em Lisboa

O evento “mais importante dedicado à cultura italiana em Portugal” acontece pela 17.ª vez entre abril e julho, passando por mais de 20 cidades de norte a sul do país. Em Lisboa, decorrerá entre 12 e 21 de abril, tendo o Mano a Mano, no Cais do Sodré, como um dos 40 restaurantes oficiais.



Mais de quatro dezenas de filmes recentes e inéditos, vindos diretamente de grandes festivais internacionais de cinema, compõem a 17.ª edição da Festa do Cinema Italiano, considerado o “mais importante acontecimento em Portugal dedicado à cultura italiana”. Este ano, o festival decorre entre os meses de abril e julho e terá passagem por mais de 20 cidades portuguesas – com Lisboa a receber as projeções cinematográficas entre os dias 12 e 21 de abril, em várias salas.

“Este ano teremos uma edição particularmente rica e abrangente, onde conseguimos misturar temáticas e conteúdos de grande impacto e valor de uma forma simpática e diversa. A harmonia da nossa proposta evidencia-se sobretudo pelo fio condutor da música, que este ano liga filmes e eventos paralelos ao longo de toda a programação. […] A Festa irá chegar a um número recorde de cidades em Portugal, estando presente também, além fronteiras, em Angola, Moçambique, Cabo Verde e em mais de 20 cidades do Brasil”, afirma o diretor artístico Stefano Savio.

Em Lisboa, o grande público poderá assistir aos filmes, enquadrados em seis diferentes secções, no Cinema São Jorge, UCI El Corte Inglés, Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema e, pela primeira vez, no recentemente reaberto Cine-Teatro Turim, em Benfica. Atores, realizadores e músicos italianos também vão estar na cidade, a convite da organização. A programação completa encontra-se disponível no website do evento, onde é possível consultar mais informação. O festival ganhou ainda uma nova “estética pop” inspirada no interior dos supermercados dos anos 1980.

A programação terá eventos paralelos, no mês de abril. É o caso da Rota dos Sabores, composta por 40 restaurantes, seis espaços de aperitivos e cinco geladarias em Lisboa, fruto de uma parceria com a Dig-in (antiga Zomato). Um dos restaurantes aderentes é o Mano a Mano, que terá a oferta de um aperitivo, na compra de uma bebida, e música ao vivo, todas as terças e sextas-feiras, das 18h às 20h, numa ode ao hábito muito italiano de petiscar antes de jantar.

No decorrer das “próximas semanas e até ao dia 14 de abril”, o restaurante do grupo SushiCafé oferecerá “15 convites (três por semana) para a Festa do Cinema Italiano aos vencedores do quiz sobre cultura e cinema italiano. Para participar, os visitantes do restaurante deverão apenas ler o QR code presente nas mesas do espaço, o qual os conduzirá ao quiz”, anunciou em comunicado o espaço situado no nr. 22 da Rua do Alecrim, próximo da Rua Cor de Rosa.

Lisboa (12 a 21 de abril), Alverca (12 e 13 de abril), Penafiel (16 a 18 de abril), Barreiro (14 a 21 de abril), Aveiro (22 e 23 de abril), Setúbal (26 a 28 de abril), Funchal (2 a 5 de maio), Oeiras (2 a 5 de maio), Coimbra (2 a 5 de maio), Porto (8 a 12 de maio), Almada (8 a 29 de maio), Figueira da Foz (11 a 13 de maio), Lagos (14 a 17 de maio), Évora (24 a 26 de maio), Beja (28 e 29 de maio), Loulé (1 e 2 de junho), Leiria (17 a 29 de junho) e Sardoal (datas a confirmar) são algumas das localidades por onde a 17.ª edição da Festa do Cinema Italiano vai passar.

A Festa do Cinema Italiano é organizada pela Associação Il Sorpasso com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, da Embaixada de Itália, do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa e da Cinecittà.