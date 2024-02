Uma casa de campo com muitas páginas e histórias, na Beira Baixa

No meio da aldeia de Sobral do Campo, Castelo Branco, o Leiturismo é uma casa de turismo rural que reflete a paixão do seu proprietário: os livros.

“Já que há enoturismo, turismo de vinhos, e agroturismo, turismo da enxada, porque não leiturismo, turismo dedicado à leitura?” Esta foi a pergunta que Luís Veríssimo fez a si próprio quando se viu a mãos com a biblioteca do pai e com uma casa no campo. Consultor de profissão, Luís cresceu rodeado de livros. “O meu pai, João Veríssimo, era um bibliófilo e eu o meu irmão crescemos, em Lisboa, em quartos que eram basicamente forrados a livros. Há quem cresça à lambada, eu digo que cresci ‘à lombada’”, brinca.

A casa agrícola que também herdou do pai, que por sua vez havia herdado do avô, e onde abriu em 2015 o seu turismo rural dedicado aos livros, data do século XVII. Por lá passou o exército francês de Napoleão, comandado pelo general Junot, em 1807. Dessa passagem sobraram muitas histórias e algumas armas que os soldados esconderam num dos poços da propriedade. “Os meus familiares eram contra as armas e deixaram-nas escondidas”, conta. A estas, Luís também prefere os livros. Os mais de 4 mil títulos da biblioteca do Leiturismo encontram-se principalmente na sala de estar, em várias estantes. E aqui há um pouco de tudo, da ficção à poesia, dos clássicos a autores contemporâneos, portugueses e estrangeiros. Assim, tanto se pode ler Oscar Wilde ou James Joyce como Natália Correia ou José Rodrigues dos Santos.

Nos quartos podem encontrar-se algumas obras premiadas, seja com o Pulitzer ou o Booker Prize e outras de autores galardoados com o Nobel. No quarto onde tem um beliche, a pensar nos mais novos, encontra-se banda desenhada, de personagens emblemáticas como Tintim ou Spirou.

À biblioteca herdada, Luís Veríssimo tem acrescentado muitos livros, principalmente em segunda mão, que compra ao seu alfarrabista da Feira da Ladra, na capital. “Ele já sabe que gosto de encadernações, por isso quando tem livros que me interessam, guarda para mim.”





A casa só pode ser alugada completa e funciona em autonomia. Tem quatro quartos, três deles de casal, acolhendo oito pessoas. O aluguer é no mínimo de três noites, o que dá mais do que tempo para apreciar a biblioteca, mas também a piscina, a cozinha regional ou a banheira de madeira ao ar livre de hidroterapia, em que a água é aquecida a lenha. De visitar também a capela da propriedade, com retábulo produzido por mestres franceses do século XVIII.

Menus literários

Luís Veríssimo organiza menus literários a pedido dos hóspedes. Pode ser o “menu regional”, com escritores que nasceram na Beira Baixa, destacando-se Eugénio de Andrade, nascido na Póvoa da Atalaia, Manuel António Pina, do Sabugal, ou José Cardoso Pires, de Vila de Rei. Ou mesmo Fernando Namora, que embora não sendo dali, teve o seu primeiro consultório em Tinalhas, onde escreveu “Casa da malta”. Os menus podem também ser de romances históricos, poesia ou Shakespeare, entre outros.

Leiturismo – Turismo Rural

Rua da Ladeira, 5, Sobral do Campo, Castelo Branco

Tel.: 937 010 450

Web: www.leiturismo.com

Preço: 350 euros/ noite (mínimo três noites, casa completa)