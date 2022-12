Três séries para acompanhar esta semana no Cabo e na Netflix

A estreia de duas séries na plataforma de streaming Netflix e os novos capítulos de Alaska Daily na FOX Life são os destaques de séries da Evasões, para acompanhar esta semana.

ALASKA DAILY

Dia 08/12 | FOX Life | Às 22h20

Uma repórter em busca de redenção

Idealizado por Tom McCarthy – realizador do filme “Spotlight” – uma série com Hilary Swank no papel de Eileen Fitzgerald, uma premiada jornalista de investigação que, após cair em declínio, deixa para trás a sua vida mediática em Nova Iorque para se juntar a um jornal diário local em Anchorage, no Alaska, na tentativa de encontrar redenção pessoal e profissional. Neste pequeno jornal, Eileen volta a trabalhar com o seu antigo chefe Stanly Cornik (Jeff Perry), que lhe pede ajuda para desvendar e dar a conhecer o caso de mulheres indígenas que estão desaparecidas ou mortas, uma crise que tem assolado o Alaska e que ninguém parece querer reportar. Eileen vai contar com a ajuda de uma jovem repórter, Roz Friendly (Grace Dove).

A MAIS BELA FLOR

Dia 07/12 | Netflix

Curvilínea, confiante e com belos caracóis, Mich sabe que é fabulosa. Agora, só tem de convencer toda a gente disso na sua secundária de Xochimilco.

SMILEY

Dia 07/12 | Netflix

A história de Álex, que fica de coração destroçado ao ser súbita e completamente ignorado por um rapaz com quem passou semanas a criar expetativas. Arrasado, decide pegar no telemóvel e pedir explicações através de uma mensagem de voz com consequências inesperadas… já que a envia para Bruno, que não conhece de lado nenhum. Este inocente mal-entendido é apenas o primeiro numa série de acontecimentos que altera as vidas de Álex e Bruno para sempre.