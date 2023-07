Três lojas para comprar material de escalada

Pés de fato, arneses, magnésio, mochilas e muito mais - nestas três lojas em Espinho, no Porto e em Lisboa encontra tudo o que precisa para escalada.

Camping Shop, Porto

Aberta na década de 1970, por José Novais Ribeiro da Silva, esta loja especializada em atividades de Natureza foi uma das primeiras a surgir no país. Num pequeno mas bem recheado espaço, na Rua de Brito Capelo, encontra-se todo o material necessário para escalada, como pés-de-gato da Boreal, mochilas da Lowe Alpine, capacetes da Petzel, cordas da Fixe e arneses da Camp. Material para trekking, montanhismo e campismo também está assegurado.

Freedom Outdoor, Espinho

Foi a ausência de uma loja dedicada aos desportos de rua, como corrida, trail, escalada e montanhismo que motivou Américo Ribeiro a abrir a Freedom Outdoor, em 2018. Depois de um ano em Esposende, a marca mudou-se para Espinho, e por lá estão reunidos os materiais e equipamentos para escalada desportiva, clássica e bloco, das marcas Scarpa, Five Ten, Petzel, Singing Rock e Mammut. A Freedom Outdoor também tem uma loja online, mas Américo recomenda sempre uma visita ao espaço físico, sobretudo se a intenção for comprar pés-de-gato.

Yupik Store, Lisboa

Quem entra na Yupik Store, seja iniciante ou atleta, pode sair “equipado do pés à cabeça” para ir escalar, garante Carlos Subtil, funcionário. A oferta inclui material técnico de escalada, mas também vestuário e calçado, de marcas como Beal, Petzel, La Sportiva, Boreal, Scarpa e Camp. Mais do que apenas um ponto comercial, a Yupik pretende ser “um polo de interação com a comunidade”, organizando atividades como palestras para a conservação de certos animais. No dia 6 de julho, em parceria com a SPEA, a loja vai receber a palestra “As aves também gostam de rocha”. A Yupik oferece ainda um serviço de recauchutagem de pés-de-gato.