Teatro Nacional São João abre bastidores a visitas guiadas no Dia Mundial do Teatro

No próximo dia 27 de março, o TNSJ, no Porto, convida o público a visitar os seus monumentos nacionais, a acompanhar um ensaio da próxima produção da casa, Fado Alexandrino, e a assistir a um conjunto de leituras encenadas.

As iniciativas do TNSJ para celebrar o Dia Mundial do Teatro começam às 10 horas com visitas guiadas pelos bastidores do Mosteiro de São Bento da Vitória e do Teatro São João, durante as quais os participantes vão poder descobrir estes edifícios não só enquanto lugares de valor arquitetónico, “mas como espaços vivos, onde o trabalho de cena germina”, lê-se em comunicado.

Durante a tarde, os interessados em conhecer em primeira mão a próxima produção própria da casa, poderão assistir a um ensaio técnico aberto de Fado Alexandrino, de António Lobo Antunes, durante as 14h e as 16 ho, já no palco do Teatro São João, onde o espetáculo se estreia no dia 5 de abril.

A rematar o dia, às 21h, no Teatro Carlos Alberto, o encenador Nuno M Cardoso conduz Crepúsculo, um conjunto de leituras encenadas incluídas no projeto Theatre for Democracy, onde são trabalhadas as inquietaçoes de quatro jovens dramaturgos europeus relativamente à democracia e aos perigos que acossam os seus princípios. Os textos Outdefining, de Francesca Lancelotti (Itália), A Maré Sobe, de Gurshad Shaheman (França/Irão), Rexit!, de Stuer Dhaenens & Vanden Broecke (Bélgica) e 93 Metros de Comprimento, de Denise Duncan (Espanha), serão interpretados por Afonso Santos, Catarina Lacerda, Joana Petiz, João Melo, Mafalda Lencastre e Nuno M Cardoso.

Mais informações em tnsj.pt/diamundialdoteatro.