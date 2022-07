Tapete com 1.100 quilos de sal comemora os Caminhos de Santiago, em Setúbal

Esta segunda-feira é o último dos três dias da permanência de um tapete de sal efémero na Praça de Bocage, em Setúbal. A obra de arte temporária foi construída no âmbito das comemorações dos Caminhos de Santiago 2022.



Mil e cem quilos de sal, 500 litros de serradura e 750 litros de terra foram utilizados para construir um tapete efémero no chão da Praça de Bocage, em frente ao edifício dos Paços do Concelho, em Setúbal, no âmbito das comemorações do Ano Xacobeo 2022 dos Caminhos de Santiago, anunciou a autarquia setubalense.

A peça, de 144 metros quadrados, foi construída durante o dia de sábado por uma equipa de uma dúzia de pessoas liderada por Isabel Curto Castan, do Grupo de Arte Efémera de Setúbal, e estará patente ao público até esta segunda-feira, 25 de julho, Dia de Santiago. A atividade inseriu-se na iniciativa Tapetes do Mundo.

“O desenho foi replicado no Dia de Santiago em mais de três centenas de pontos de trinta países dos cinco continentes, com a utilização de materiais de acordo com as tradições locais, num evento mundial de tapetes efémeros promovido pela Comissão Gestora de Entidades Alfombristas do Caminho de Santiago”, lê-se.

O desenho do tapete é da autoria do designer António Cunha, da Câmara Municipal de Setúbal, e foi escolhido entre 33 propostas apresentadas a nível internacional para a elaboração destes tapetes de arte efémera com uma imagem mundial comum. O trabalho de equipa começou mais de um mês antes e teve várias etapas.

António Cunha explicou que a imagem que criou foi inspirada em elementos alusivos aos Caminhos de Santiago e ao Ano Santo Xacobeo, “designadamente a vieira, o peregrino e a cruz de Santiago e o tipo de letra, elementos obrigatórios nos desenhos submetidos a concurso”, adianta-se no mesmo comunicado.

Os tapetes construídos um pouco por todo o mundo são perfeitamente iguais, com a única diferença a ser a referência à distância que separa a localidade em causa de Santiago de Compostela. No caso de Setúbal, são 553 quilómetros. De resto, o desenho encontra-se replicado na entrada dos Paços do Concelho e noutros equipamentos municipais.

O Ano Xacobeo 2021 foi o evento mais importante para a cidade de Compostela e para todas as cidades tocadas pelo Caminho de Santiago e está a celebrar-se também este ano, consecutivamente, devido à pandemia de Covid-19, que impactou a vida de todos os peregrinos. Quem fizer o Caminho de Santiago este ano, Ano Santo Xacobeu, poderá entrar na catedral pela Porta Santa, que só está aberta nos anos santos.