Sugestões para olhar o céu em família, na Ribeira Grande

O céu da ilha de São Miguel pode ser explorado com telescópios, na primeira e na terceira sexta de cada mês, altura em que o Observatório Astronómico de Santana - Açores promove observações noturnas para toda a família.

Provavelmente, a observação do céu noturno não é uma das primeiras coisas que vem à cabeça quando se pensa nos Açores. No entanto, o arquipélago apresenta condições bastante boas para quem o quer fazer, mesmo em São Miguel, onde, sem surpresa, se observa mais poluição luminosa. Pedro Garcia, comunicador de ciência no Observatório Astronómico de Santana – Açores aponta os miradouros da ilha como bons lugares para observar o céu, destacando o miradouro Tio Domingos, o da Igreja e o de Santa Iria, além do concelho de Nordeste.

Contudo, quem precisar de uma ajuda para interpretar o que está a ver, ou quiser observar planetas e constelações com mais definição, pode visitar o observatório astronómico, instalado numa zona isolada no Pico do Bode, em Rabo de Peixe. Na primeira e na terceira sexta de cada mês, o observatório promove o “Espaço Aberto”, permitindo visitas das 21h à meia-noite, com o custo simbólico de 2 euros.

“Sombras e buracos negros” é o tema da próxima sessão, no dia 28 de abril, para a qual os mais pequenos estão convidados a participar e a construir uma caixa de sombras. Durante esse período, os visitantes, além de poderem espreitar o céu por telescópios, podem ver filmes no planetário móvel digital – uma estrutura que também permite fazer simulações do céu -, e apreciar a exposição permanente “Um Ponto no Espaço”, que desenvolve os principais temas da Astronomia e da exploração espacial, e a exposição temporária “Um Céu Açoriano”, que sensibiliza para o problema da poluição luminosa.

+ Onde dormir

Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel

A recuperação de uma antiga quinta do século XVIII deu origem a este hotel com 35 quartos. Inspirados nos antigos cafuões da quinta, dois deles foram construídos em madeira e estão virados para as bananeiras, cujas folhas parecem entrar pelas janelas. Há uma estufa de ananases com piscina aquecida, campo de pedal, piscina infinita, spa, restaurante e dois bares.

+ Onde comer

Restaurante TN

O restaurante do Terra Nostra Garden Hotel aposta na reinterpretação de pratos típicos da ilha, com uma carta delineada pelo chef Nuno Gonçalves. Destaca-se o cozido das Furnas, cozinhado nas caldeiras das Furnas, durante oito horas, com o vapor do vulcão. A especialidade está disponível todos os dias ao almoço, e os clientes podem repetir as vezes que quiserem.