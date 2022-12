Studio Astolfi convida a espreitar pelas janelas no Natal do Ritz

Instalação artística da autoria de Joana Astolfi desafia os hóspedes e visitantes do Hotel Ritz Four Seasons Lisboa a espreitar através das janelas de um prédio para descobrir diferentes cenários da época natalícia. A obra vai estar patente no átrio do hotel até ao dia 6 de janeiro.





O Studio Astolfi tomou conta do átrio da entrada do Hotel Ritz Four Seasons, em Lisboa, com uma instalação artística da autoria de Joana Astolfi que se prolonga para a tradicional árvore de Natal colocada no lounge Almada Negreiros. Chama-se Eyes Wide Open (“olhos bem abertos”, em português) e é um prédio residencial com 26 janelas que desafia os hóspedes e visitantes do hotel a espreitar para dentro de vários cenários natalícios.

Nesta estreia a decorar o interior de um hotel, a arquiteta, artista e designer conta que se deixou inspirar por uma das coisas que mais gosta de fazer no Natal, que é “olhar para cima, olhar para as janelas [da cidade] com aquela luz quente e aconchegante” e ver o desenrolar de cenas de convívio e reunião familiar, em que por norma há sempre uma árvore de Natal. É um “mundo de fantasia e imaginação”, descreveu.





“[Daí surgiu a ideia de] criarmos uma peça interativa, que seja um prédio dentro do prédio [do Ritz], com janelas que permitissem ver o que está a acontecer atrás delas. Pensámos em diversos cenários, e como é que poderíamos olhar para eles: alguns têm janelas fechadas, outras estão semi-abertas, outras têm um [orifício] pinhole. Esta peça aparece com o conceito de espreitar, e de voyeurismo”, explicou à imprensa.

A peça – construída por fases e com seis pessoas do estúdio, entre carpinteiros e costureiras – ocupa 3×3 metros, tem dois metros de altura e foi montada diretamente no átrio do hotel Ritz, por onde passam dezenas de famílias portuguesas e estrangeiras nesta altura. As cerca de 30 figuras humanas e os “milhares de pormenores” – que brincam tanto com cenas do quotidiano (como uma família a jantar ser surpreendida por uma girafa), como com as escaladas dos elementos – podem ser vistas de 360º.

Grande parte das peças e objetos foram comprados no Hospital das Bonecas, local de eleição de Joana Astolfi para explorar diferentes mundos habitados por personagens em miniatura, mas muitos foram criados exclusivamente para esta intervenção, bem como pintados e modificados pela equipa de artesãos, com grande nível de rigor. “É uma peça nunca acabada. Sinto sempre que podia adicionar mais qualquer coisa”, confessou a artista na apresentação da instalação à imprensa.





Já a árvore de Natal instalada no lounge Almada Negreiros, espaço emblemático do Ritz, segue a mesma linha concetual do prédio, com seis metros de altura e uma decoração à base de objetos do dia-a-dia, alguns aparentemente deslocados do contexto natalício, lacados em creme rosado.

A instalação de Natal do Studio Astolfi vai estar patente no átrio do hotel Ritz até ao dia 6 de janeiro, e o hotel e a artista não excluem a hipótese de lhe dar nova vida noutras épocas do ano. A programação festiva do Ritz já foi anunciada, e inclui vários momentos, desde o jantar de consoada e réveillon ao chá festivo, que pode ser tomado no Salão Almada Negreiros e tem doces com ilustrações da artista.