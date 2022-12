Programas de Natal e Ano Novo animam hotéis da Grande Lisboa e arredores

Menus de assinatura, brindes com champanhe, festas temáticas e muita animação serão o denominador comum dos programas de Natal e Passagem de Ano da maioria dos hotéis do país, incluindo os da Grande Lisboa e arredores. Conheça estes em detalhe.

Ritz Four Seasons

Alegria, eventos gastronómicos festivos, entretenimento para toda a família e decorações de Natal por todo o hotel é o que os hóspedes e clientes do Ritz Four Seasons podem esperar esta época. Relativamente ao Natal, haverá um jantar de consoada nos restaurantes Varanda, com menu do chef Pascal Meynard (350 euros/pessoa sem bebidas ou 440 euros com vinho incluído à discrição, cerveja e espumante); e Cura, Michelin do chef Pedro Pena Bastos (450 euros/pessoa sem bebidas ou 595 euros com harmonização de vinhos). E também haverá um brunch de Natal. Já para o Ano Novo, o hotel de cinco estrelas preparou vários jantares. O principal evento “black tie” acontece no Salão Pedro Leitão – com imponentes lustres de cristal e tapeçarias feitas à mão – com um menu do chef Pascal Meynard e champanhe para brindar à meia-noite a 2023 (preços a partir de 700 euros/pessoa). Já no Cura, os valores começam nos 750 euros/pessoa. No primeiro dia do ano haverá um brunch com estações de comida quente e fria, estações de sushi e sashimi e sobremesas portuguesas da época, a partir de 225 euros/pessoa sem bebidas. A programação completa do Ritz Four Seasons pode ser consultada aqui.

Altis Hotels



Os três hotéis do grupo Altis em Lisboa – Altis Grand Hotel, Altis Avenida e Altis Belém Hotel & Spa prepararam, igualmente, refeições para os dias 24 e 25 de dezembro, abertas a clientes particulares. No Altis Grand Hotel, o Restaurante Grill D. Fernando preparou uma ceia de Natal com cocktail e jantar, por 98 euros/pessoa, e um buffet para o almoço de dia 25 com entradas e pratos variados, sobremesas e menu infantil, por 68 euros/pessoa. Já o Rossio Gastro Bar do Altis Avenida terá um jantar de Natal para dia 24 com cocktail de boas-vindas, entradas, pratos de carne e de peixe e sobremesas natalícias, por 95 euros/pessoa e descontos especiais para crianças. Por sua vez, o Altis Belém Hotel & Spa vai ter, na cafetaria Mensagem, um jantar de véspera de Natal com amuse bouche, entrada, peixe, carne e sobremesas, por 120€ euros/pessoa; e um almoço de Natal, com buffet variado de entradas, pratos de peixe, carne e iguarias doces típicas, dia 25, por 65 euros/pessoa. Os três vão ter também jantares de réveillon para entrar em festa em 2023. Informação completa disponível aqui.

Sheraton Lisboa

O Natal e a passagem de ano vão celebrar-se em grande no Sheraton Lisboa. A ceia de Natal vai ser servida no Lobby Bistro, entre as 19h e as 23h, com um buffet de aperitivos, saladas e entradas frias, pratos quentes e sobremesas (a partir de 98 euros/pessoa com bebidas). Quem preferir uma consoada com vista panorâmica pode optar pelo Panorama, cujo menu varia entre os 115 e os 130/pessoa, consoante a localização da mesa. No dia 25 haverá um brunch natalício (a partir de 79 euros/pessoa) com animação e insufláveis para ocupar as crianças. Informação completa disponível aqui. No último dia do ano, o Panorama vai receber um jantar-espetáculo inspirado no cabaret e Mulin Rouge, com bailarinos e atuações ao som de temas cinematográficos, em seis atos. O menu terá produtos de luxo e contará também com um brinde de champanhe, assim como welcome drink e canapés à chegada e uma “after-party” com DJ, bar aberto e ceia a partir das 02h. Em paralelo, o Bistro também vai ter jantar de fim de ano e dia 1 servir-se-á um brunch de Ano Novo. A gala tem um valor de 295 euros/pessoa (mesa junto à janela), ou 280 euros/pessoa (mesa ao centro da sala) e as crianças até aos 12 anos pagam metade.

Bairro Alto Hotel

O Bairro Alto Hotel, entre o Chiado e o Bairro Alto, desenhou programas à medida da quadra natalícia que estão quase esgotados.A ceia de Natal terá lugar no BAHR & Terrace, com um menu do chef Bruno Rocha harmonizado com smooth jazz (consumo mínimo obrigatório 120 euros/pessoa). Já no dia de Natal, a proposta inclui um brunch servido tanto no interior como no exterior com vista para o Tejo. É também no BAHR & Terrace que se prepara o último jantar do ano (consumo mínimo obrigatório 200 euros/pessoa). A festa da passagem de ano vai ser no Rooftop, com DJ e fogo de artifício. Segundo o hotel, “grande parte destes programas encontram-se praticamente esgotados”, mas ainda é possível aproveitar a festa no 18.68 Cocktail Bar também abre as portas para celebrar a última noite do ano: os cocktails de autor, onde haverá cocktails de autor, DJ e um espetáculo de drag queens. Dia 1, haverá ainda um brunch no BAHR & Terrace com bossa nova. Informação completa disponível aqui.

Lisbon Marriott Hotel

O hotel Lisbon Marriot, na Praça de Espanha, celebra a quadra natalícia e a passagem de ano com vários momentos no Citrus Restaurante. A consoada terá um buffet especial do chef inglês Dominic Smart (das 19h às 22h30 na noite de 24 de dezembro) e um almoço de Natal (das 12h30 às 15h30 no dia 25 de dezembro) ao som das canções de Natal, com o perú recheado como protagonista, a 72 euros/pessoa com bebidas. O almoço de Natal, também com bebidas, custa 69 euros/pessoa. Já para a passagem de ano há um pacote que inclui jantar e animação por 125 euros/pessoa com bebidas incluídas, ao som de um conjunto musical, das 21h às 23h e com DJ das 23h às 02h. O pacote de bebidas inclui welcome-drink, espumante para duas pessoas, vinho branco e tinto, cerveja nacional, refrigerantes, água natural e gaseificada, chá e café. Quem optar por dormir no hotel tem um pacote com quarto deluxe com pequeno-almoço, upgrade consoante a disponibilidade, check-out tardio às 15h e jantar de fim de ano no Citrus, a partir de 429 euros/noite. Informação completa aqui.

Upon Lisbon/Praia do Sal

No jantar de dia 24 de dezembro, os hambúrgueres do restaurante Stay, no Upon Lisbon, em Benfica, vão dar lugar a um menu de festa (amuse bouche, entrada, prato de peixe, sorbet de limão, prato de carne, sobremesas, café e bolo-rei e bebidas) que terá início com um rebuçado de alheira e queijo da serra e que terminará com um pudim Abade de Priscos com gelado de tangerina e crumble de amêndoa. Pelo meio, haverá surpresas gastronómicas, promete o hotel em comunicado. O valor é de 55 euros/pessoa. Do outro lado da margem do Tejo, quem quiser passar a consoada fora de casa pode optar pelo menu do Omaggio (restaurante italiano do resort Praia do Sal, em Alcochete, do mesmo grupo). Prometidos estão amuse bouche, uma entrada, um prato de peixe e outro de carne – separados por um sorbet limoncello – sobremesa, café e trufas de chocolate e bebidas. O preço é de 55 euros/pessoa. Informações detalhadas aqui e aqui.





Corinthia Lisbon

Decorado a rigor com elementos relacionados com o universo do filme The Great Gatsby, o hotel Corinthia prepara-se para dividir as celebrações de Natal e Ano Novo entre o restaurante Erva e o Salão Floriana. Na noite de consoada, o Erva terá um jantar de três momentos assinado pelo chef executivo Miguel Teixeira, com base em pratos reinterpretados com toques natalícios, e um buffet de sobremesas (a partir de 90 euros/adulto e 45 euros/criança, com bebidas). No dia 25 de dezembro, haverá um menu de almoço com opção vegetariana (80 euros/adulto; 40 euros/criança) e oferta de garrafa de espumante para duas pessoas. Já para a última noite do ano, o chef preparou dois jantares. No Erva, haverá um menu inspirado nos elementos Mar, Ar e Bosque, com alternativa vegetariana, DJ e entretenimento (a partir de 250 euros/adulto e 125 euros/crianças). No Salão Floriana, a entrada em 2023 será ao ritmo dos loucos anos 1920 com presença de um cabriolet e decoração a rigor. Inclui cocktail de boas-vindas, jantar de gala com cinco momentos e harmonização de vinhos, três momentos artísticos com danto e dança ao ritmo da banda-sonora do filme “The Great Gatsby”, brinde ao ano novo, pista de dança com DJ, buffet e bar de cocktails inspirados na época. Custa 395 euros/pessoa; e com estada no hotel, a partir de 527 euros/pessoa. Informações aqui.





InterContinental Cascais-Estoril

Neste hotel localizado em frente ao mar, na linha de Cascais, haverá um menu de consoada com quatro momentos – onde se destacam os pratos típicos da época como o bacalhau e o rotti de peru – e um almoço de Natal com buffet de sobremesas natalícias. Já na passagem de ano, o hotel convidará os hóspedes a seguir viagem até à praia de Copacabana, com um menu tropical de cinco momentos com lavagante, picanha de wagyu e música ambiente. O menu inclui, além do jantar, bebida de boas-vindas e brinde a 2023 com flute de champanhe. A partir da meia-noite, começam a da festa de réveillon “Copacabana” com DJ, seleção de bebidas incluídas (duas bebidas brancas ou quatro copos de vinho ou quatro cervejas ou quatro refrigerantes) e ceia. Há hipótese de o programa incluir alojamento em quarto clássico garden view com pequeno-almoço, para duas pessoas, a partir de 1050 euros/noite, com estacionamento. O menu da consoada tem o valor de 90 euros/pessoa, o almoço de Natal 79 euros/pessoa e o menu de revéillon 295 euros/pessoa com pairing de vinhos, água, refrigerantes, cerveja, chá e café. Jantar e aceder à festa, apenas, custa 370 euros/pessoa, com bebidas incluídas. Informação completa aqui.

Marriott Praia D’ El Rey Golf & Beach Resort

Este hotel de cinco estrelas, localizado em Óbidos, tem dois programas de réveillon. O Prata (a partir de 684 euros/pessoas) inclui cocktail de boas-vindas, jantar de gala no espaço Ballroom, música ao vivo com o grupo Dilema e brinde à meia-noite com espumante ou champanhe, com direito às tradicionais doze passas e a fogo de artifício. Bar aberto, e pista de dança com DJ até às quatro da manhã no terraço coberto também estão incluídos, assim como alojamento com pequeno-almoço buffet e brunch de Ano Novo. Quem optar pelo programa Ouro (a partir de 853 euros/duas pessoas) jantará no restaurante Emprata a partir das 19h45, com DJ, e terá tudo o resto incluído. As crianças também poderão ter uma festa para dar as boas-vindas a 2023, na companhia dos pais, por 72 euros/criança.

Dolce by Windham Campo Real Lisboa

A pensar nas famílias portuguesas que, cada vez mais, escolhem passar o Natal fora das suas casas, o resort de cinco estrelas Dolce by Wyndham CampoReal Lisboa, localizado em Torres Vedras, elaborou um pacote especial de Natal. Chama-se Doce Natal (desde 325 euros/duas pessoas, em quarto deluxe) e inclui uma noite de alojamento, welcome VIP de pastel de feijão e ginja de Óbidos no quarto, jantar buffet na noite de consoada no restaurante Manjapão e ceia. Neste pacote os hóspedes podem frequentar também a piscina interior aquecida e o circuito de águas no Amai SPA. Para dia 25 de dezembro, o hotel preparou um menu buffet (75 euros/pessoa, com bebidas incluídas) com sabores como caldo verde, bacalhau de meia cura e picanha com flor de sal, por exemplo. Enquanto isso, as crianças podem divertir-se na “Dolce Aldeia Natal”, onde não faltará o cantinho do Pai Natal, ateliers a decorrer durante o dia, jogos infantis, insufláveis, piscina de bolas, espaço de gaming e pinturas faciais, entre outras diversões. Informação completa aqui.

Immerso

No Immerso, o primeiro hotel de cinco estrelas da Ericeira, o Natal e o fim de ano vão ter sabores atlânticos com o cunho do chef Michelin Alexandre Silva. Para a noite de 24 de dezembro, o chef preparou um menu (115 euros/pessoa com bebidas) com terrina de polvo, bacalhau confitado e peru recheado, enquanto para o almoço de Natal (115 euros/pessoa com bebidas), o buffet terá sabores da costa atlântica, próprios do restaurante Emme. Para a última noite do ano, o chef criou um menu que vai do mar para a terra, a que se seguirá, já na manhã de 1 de janeiro de 2023, um brunch buffet para repôr as energias. O fim de ano, com alojamento e tudo incluído, começa nos 1470 euros.