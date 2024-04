Porto, vem aí um jantar a quatro mãos com menu criativo

A segunda edição do Miting chega a 29 de abril, com um jantar a quatro (ou mais) mãos que traz ao Mito o chef João Guedes Ferreira, do Flora Food and Wine, em Viseu.

O chef e co-proprietário do Flora Food and Wine (com Anna Ortner) é o segundo convidado de Pedro Braga para o Miting, um evento gastronómico que se apresenta como “uma reunião entre amigos do Mito”, e que nesta segunda edição promete “proximidade, sazonalidade e criatividade” como ingredientes principais.

O jantar acontece na segunda-feira, dia 29 de abril, propositadamente para “permitir também a presença de quem trabalha na área de restauração”, lê-se em comunicado, e irá juntar a cozinha criativa dos dois chefs, contanto ainda com a participação de Mirna Gomes, subchef do restaurante portuense.

“Com o Miting, a ideia é criar um mote de convívio, com gente de fora do Porto. Criar um momento de diversão, desafio e aprendizagem, que permita aos clientes conhecer novos chefs, experienciar coisas diferentes e conhecer a cozinha do Mito num outro registo”, revela Pedro Braga.

O jantar será composto por dois snacks, duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas. A harmonização vínica é opcional e foi pensada por Mariana Salvador, que dará a conhecer três vinhos do seu mais recente projeto na região do Dão, o Revela. São eles: um monocasta Encruzado, um monocasta Alfrocheiro e um tinto de vinhas velhas.

O valor do jantar será de 60 euros por pessoa, aos quais acrescem 25 euros, com a harmonização, composta por um cocktail de autor e quatro vinhos. A reserva é obrigatória e pode ser feita enviando um e-mail para [email protected].

Mito. Rua de José Falcão, 183, Porto. Tel.: 222081059. Web: mitorestaurante.pt. Das 19h às 23h. Sábado, também das 12h30 às 15h. Encerra segunda e terça.