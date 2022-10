Sete séries para ver na TV e no streaming, nos próximos dias

Estreias, regressos de novas temporadas e outros destaques de séries para acompanhar nos próximos dias, na televisão e nas plataformas de streaming.

Andropausa

Desde sexta, dia 7 | Netflix

Yusuf é um típico homem de família, com dois filhos, que acaba de se aperceber que está em plena andropausa. Com o carinho pela mulher a aumentar, decide implementar mudanças nas vidas de ambos. Ao mudar-se para uma casa de sonho, envolve-se com o abastado senhorio Mahmut Timucin e a violenta amante russa deste, Svetlana, assim como com a sua ex-mulher, Sahinde, e duas filhas gémeas, além dos bizarros cunhado e irmã de Yusuf. Uma série dramática com elementos de comédia absurda.

A Série

Domingo, dia 9 | RTP2 | 22h

João Maria, Jaime e Chico são jovens amigos que sonham com uma carreira de atores. Depois de terminarem o curso de interpretação, esbarram com o desemprego e a falta de oportunidades. Sem grandes perspetivas ou alternativas, decidem escrever uma série televisiva, sem pensar muito nas valências que não têm neste campo. Uma trama nacional de 13 episódios que promete uma boa dose de humor e drama. Com Jaime Baeta, João Maria, Francisco Vistas e Mafalda Rodrigues.

Chicago Med

Segunda, dia 10 | Fox Life | 21h30

Estreia da sétima temporada. Nos novos episódios, a equipa médica dedica-se a salvar vidas enquanto lida com as suas relações interpessoais. Will Halstead (Nick Gehlfuss) vê a carreira em risco depois de encobrir uma séria violação ética; Daniel Charles (Oliver Platt) continua a dar pareceres psicológicos e psiquiátricos; Sharon Goodwin (S. Epatha Merkerson) tem de lidar com o escrutínio fiscal que vem com o cargo de diretora do hospital; e Ethan Choi (Brian Tee) tenta recuperar depois de ter levado um tiro.

Exception

Quinta, dia 13 | Netflix

Uma série de terror no espaço com argumento de Hirotaka Adachi (Otsuichi) e música de Ryuichi Sakamoto. Num futuro longínquo, a humanidade foi expulsa da Terra e obrigada a mudar a população para outra galáxia. Os membros de uma equipa de batedores são enviados em busca de um planeta adequado para terraformar. A tripulação foi criada através de uma impressora 3D biológica, mas uma avaria no sistema faz com que um dos membros da tripulação, Lewis, adquira um estado deformado. Enquanto este se vira contra o resto da tripulação, Nina, Mack, Patty e Oscar, começa a contagem decrescente para o fim da missão na escuridão aterradora da nave.

Sue Perkins: Perfectly Legal

A partir de quinta, dia 13 | Netflix

Ao longo da vida, a humorista britânica Sue Perkins foi uma boa rapariga. Em larga medida, pelo menos: ateve-se às regras, não se desviou do guião, trabalhou no duro e agiu sempre com bom senso. Nunca fumou um cigarro, quanto mais infringir a lei. Agora está entediada. Numa viagem que a levará a países como México, Colômbia, Brasil e Bolívia, ela vai fazer coisas que nunca faria na sua terra natal, e de forma aventureira.

Vigilante

A partir de dia 13 | Netflix

Os Brannock (Bobby Cannavale e Naomi Watts) compram a casa dos seus sonhos, mas depressa percebem que o bairro é tudo menos acolhedor. Além da idosa Pearl (Mia Farrow) e do seu irmão Jasper (Terry Kinney), que tem o hábito de entrar na casa dos Brannock para se esconder, há Karen (Jennifer Coolidge), uma agente imobiliária que os faz sentir fora do seu elemento, e os vizinhos metediços Mitch (Richard Kind) e Mo (Margo Martindale), que não respeitam os limites da propriedade. O acolhimento gélido transforma-se num inferno quando o casal começa a receber cartas sinistras de uma pessoa que se identifica como Vigilante. Uma série de Ryan Murphy baseada numa história verídica passada em Nova Jérsia.