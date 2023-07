Sebastianas arracam amanhã em Freamunde

As festas da cidade juntam música, noite de bombos, marcha alegórica, procissão e fogo de artifício, até 11 de julho. Em paralelo, decorre o Putrica - Festival de Arte Pública.

Um concerto da Banda de Freamunde com Cuca Roseta, amanhã, pelas 21h30, dá início às Sebastianas, em Freamunde, cujos festejos se estendem até dia 11 de julho. As festas da cidade, celebradas em honra a São Sebastião, já se realizam há mais de um século. No ano passado atraíram mais de 500 mil pessoas.

Durante cinco dias, Freamunde vai receber concertos de Nininho Vaz Maia, Valete, Nel Monteiro, Delfins, Mónica Sintra e Rui Velosos, entre outros, bem como DJ sets, uma noite de bombos, numa arruada livre com bombos tocados pelos locais e visitantes, um espetáculo de fogo piromusical, a majestosa procissão, uma marcha alegórica, com carros alegóricos, escolas de samba, animações e grupos de bombos, e fogo de artifício.

Em paralelo, decorre o Putrica – Festival de Arte Pública que “tem como principal objetivo sensibilizar para a integração da arte no espaço urbano”, faz saber o comunicado enviado às redações. O projeto, que completa dez anos, tem como propósito intervir e reabilitar imageticamente espaços devolutos e descaracterizados de identidade urbana, atribuindo-lhes novos valores culturais e artísticos. Desde o ano passado, Freamunde tem paredes de pintura legal dedicada à arte urbana. O curador do festival é o freamundense Frederico Draw que todos os anos convida artistas para participar, demonstrando a evolução dos diversos estilos e técnicas de street art. A edição 2023 do PUTRICA vai envolver 12 artistas que vão deixar a sua marca nas paredes da cidade. São ele The Caver, Contra, Dub, Fedor, Mesk, Brum, Sorte, Pedro Podre, Third, Tosco, Trip Dtos e Virus.