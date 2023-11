Ruralidade e conforto num hotel com história, na Maia

Na agrícola e industrial freguesia de Folgosa surgiu o Maia dos Reis Hotel Rural, um quatro estrelas inserido numa casa de 1719. Restaurante aberto ao público, bar, garrafeira e salas de reuniões fazem parte deste alojamento com dez quartos.

Abílio, Altino, Cassiano, Emília, Ermandina, José, Olinda e Maria Rosa. Estes são os nomes dos oito filhos de Rosa Maia dos Reis e foram eternizados nos quartos do hotel rural Maia dos Reis, que abriu no verão. Já a designação do alojamento, como se depreende, é uma homenagem à matriarca da família, que ali nasceu e viveu até se casar. Este tributo partiu do neto e proprietário do negócio, António Manuel Devesa Marques Reis, que decidiu dar um novo rumo ao imóvel que herdou do pai, transformando-o num alojamento, onde o passado e o presente andam de mãos dadas. “Apenas dotámos o espaço com o conforto dos dias de hoje”, garante Marques Reis, relativamente à transformação da moradia em hotel, segundo o projeto do arquiteto Joaquim Massena.

A casa, com morada na freguesia de Folgosa, na Maia, está arrolada como património de interesse municipal, pelo que se preservou a traça original – as paredes de pedra, a eira onde se secavam os cereais e o quinteiro no centro do complexo que outrora acolhia as atividades rurais. Era lá que “se punha o mato para fazer as camas do gado”, recorda o hoteleiro. Hoje, ambas as áreas são lugares que convidam a desacelerar num ambiente rural, que está apenas a 20 minutos do centro do Porto.

A reabilitação da propriedade resultou em dez suítes de ambiente clássico e frugal, divididas nas tipologias standard, superior e executiva. Todas elas estão providas de uma antecâmara que pode ser usada para lazer ou trabalho, tetos em madeira de austrália e mobiliário de época recuperado em pau-rosa e pau-santo. Fora delas, há várias áreas para descobrir. No restaurante, virado para o quinteiro e aberto também a passantes, aposta-se na cozinha tradicional portuguesa, de sabores apurados no forno a lenha, como o cabrito assado e o polvo à lagareiro, e em pratos com um empratamento mais irreverente, caso da perdiz e da codorniz.

A antiga e acolhedora cozinha velha – que ainda preserva o lar onde se aquecia o pote de ferro com três pernas – abre-se a petiscadas à base de queijos e enchidos, e na Sala Ogival, a garrafeira da casa, promovem-se provas de vinhos, com referências provenientes sobretudo da Região dos Vinhos Verdes, mas também de Trás-os-Montes, do Douro, do Dão e do Alentejo.

Do hotel faz ainda parte a Sala da Eira, destinada a reuniões e outros eventos privados, e a Sala do Lagar, uma antiga adega, com vigas originais de carvalho e um bonito arco em granito, que hoje funciona como bar e sala de jogos, para momentos mais boémios.