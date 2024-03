Quinta do Anjo volta a ser palco para festival de produtos locais

O Festival Queijo, Pão e Vinho regressa à Quinta do Anjo, Palmela, de 5 a 7 de abril, com novidades.

O Queijo de Azeitão, o pão caseiro, a doçaria, o mel e os excelentes vinhos da região são os principais atrativos deste festival, que este ano cumpre a sua 28ª edição. Ao longo dos três dias, vai ser possível contactar diretamente com os 39 produtores presentes (17 adegas, nove queijarias, quatro padarias e nove de doçaria, mel e fruta).

Para tornar o espaço exterior mais acolhedor em relação às edições anteriores, haverá mais zonas de sombra. Quanto à oferta de restauração, para além dos quatro restaurantes habituais, este ano participam um restaurante vegetariano e outro com refeições pensadas para o público infantil.

O programa integra atividades para todos os gostos: desporto (passeios de bicicleta de estrada, BTT, pedestre ou trail), atividades equestres no picadeiro, showcooking, demonstrações de práticas tradicionais, como produção de queijo, tosquia e ordenha manual, e as grandes corridas de ovelhas, 100 por cento Saloias. No palco da tenda gastronómica haverá várias propostas, desde um baile folk com Celina da Piedade, com Cante Alentejano e com a Orquestra Ligeira da Sociedade de Instrução Musica (da Quinta do Anjo).

A entrada custa 2 euros para um dia e 3 para os três dias. As pulseiras livre trânsito já podem ser adquiridas na ARCOLSA, Junta de Freguesia de Quinta do Anjo e na Casa Mãe da Rota de Vinhos, em Palmela.