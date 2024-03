Quatro escolhas para mexer com tradições

Gastronomia nómada numa adega no Cartaxo, clássicos pascais à mesa e ao domicílio em Lisboa, festival de vinhos de pequenos e médios produtores no Porto, e animação no centro histórico de Penacova. A primavera promete .

No Fogo, a Páscoa prepara-se em forno a lenha

Também na capital e igualmente em zona central, o almoço pascal (domingo) no restaurante Fogo, do chef Alexandre Silva, é preparado sob o calor da madeira em brasa, evocando aldeia, ancestralidade. À mesa chegará, como prato principal, borrego nacional assado com arroz de forno a lenha. Para sobremesa, e sem fugir aos clássicos, haverá pão-de-ló com gelado de leite de cabra.

Reservas em 217 970 052 e [email protected]

Cabrito e folar do Pica-Pau para casa: acabe você mesmo

O restaurante lisboeta Pica-Pau fornece mantimentos para o domingo de Páscoa (31 de março), quer no estabelecimento no Príncipe Real, quer ao domicílio. As estrelas, preparadas pelo chef Luís Gaspar, são o cabrito assado com arroz de forno e o folar. O primeiro é assado lentamente no forno e brindado com tomilho e alecrim, enquanto o arroz contém enchidos regionais (dose para duas pessoas: 40 euros). O segundo também cumpre a tradição da quadra, com a ajuda da erva-doce e da canela (15 euros). As encomendas fazem-se até 27 de março. No caso do take-away, os clientes recebem as instruções para os acabamentos em casa no momento da recolha, no restaurante, dia 31, entre as 9 e as 12.30 horas.

Encomendas em pica-pau-restaurante-pt.giftpro.co.uk. Reservas de mesa via 212 698 509 ou restaurantepicapau.pt

Vinhos a Descobrir, de Portugal e do mundo

A Alfândega do Porto acolhe, a 6 e 7 de abril, a “Spring Edition” do festival Vinhos a Descobrir. Virada sobretudo para pequenos e médios produtores portugueses, mas também, desta vez, com uma área denominada Fora do Ninho, onde haverá vinhos da Síria, Líbano, Jordânia, África do Sul, França e Itália. Entre novos e repetentes, anuncia-se a presença de meia centena de produtores de boa parte do país,

com mais de 400 referências. O evento contará também com expositores de produtos gourmet e regionais, provas comentadas (por Paulo Pimenta e Paulo Salgado) de rótulos de 17 produtores, área de gastronomia, aguarelas de vinho criadas por Massimo Esposito e bengaleiro de vinhos. A entrada custa 14 (antecipada) ou 18 euros (nos dias do festival).

Penacova vai ter maratona de vinho e artes de rua

São 11 horas consecutivas, das 18 de sábado, 4 de maio, às 2 da madrugada de domingo 5, e assinalam a edição inaugural do Festival Artes de Rua & Wine Fest, tomando conta de artérias e alguns edifícios do centro histórico da vila de Penacova. O departamento Artes de Rua contempla espetáculos de arte circense, danças urbanas, música e passeios guiados, acompanhados pela venda de petiscos, doçaria regional e bebidas múltiplas. O Wine Fest decorre na Casa das Artes Martins da Costa, entre as 15 e as 20 horas, e consiste de uma prova de vinhos nacionais – a entrada é gratuita, mas a participação nas provas implica a aquisição de um copo no local, por 3 euros.