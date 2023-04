Programas infantis e documentários: o que ver esta semana na televisão

Conheça alguns dos destaques da Evasões relativamente a documentários e programas infantis que passam esta semana na televisão.

Histórias do Fado: Carminho

Dia 15/04 | RTP2 | Às 18h25

Carminho partilha um momento invulgar, levando o espectador onde tudo começou: a Taverna do Embuçado, em Lisboa, casa de fados dos seus pais, fechada há vários anos e onde não entrava desde que era criança. O episódio acaba com uma atuação especial de Carminho, sem acompanhamento, neste local. Pelo caminho, mostra também onde atuou pela primeira vez.

24 Horas Antes de Morrer

Dia 15/04 | AMC CRIME | Às 22H30

Para os detetives, a chave para resolver os homicídios mais difíceis está algures nas últimas 24 horas de vida da vítima. Esta série de crime real acompanha investigadores enquanto juntam as peças de acontecimentos ocorridos dentro deste período crítico e tentam reconstruir a linha cronológica do crime, descobrir o motivo e identificar o criminoso. Desde maridos e mulheres ciumentos e perseguidores obcecados, a segredos do passado e provas irrefutáveis, cada episódio ostenta um perigoso enigma em que o espectador experiencia e acompanha cada passo da investigação.

Petronix Defenders

Dia 17/04 | Panda+

Quando os animais selvagens de todo o mundo estão em perigo, uma equipa de jovens super-heróis entra em ação para ajudar. As suas mochilas transformam-se em pequenos animais com uma tecnologia invulgar e, juntos, voam em missões cada vez mais destemidas.

Homicídios da Antiguidade

Dia 18/04 | História | Às 22h15

Esta série recua no tempo, até épocas e culturas icónicas, para recontar crimes muito ou pouco conhecidos sob uma nova luz e, possivelmente, desvendar alguns dos mistérios que os envolvem. O inspetor Rod Demery e a cientista Turi King recorrem a técnicas modernas para investigar homicídios intrigantes em vários países do mundo, como Itália, Escócia, Dinamarca e Estados Unidos da América. A passagem do tempo fez desaparecer a maior parte dos indícios, mas poderá a psicologia moderna aliada aos novos avanços forenses explicar os últimos atos das vítimas e especular sobre os motivos dos assassinos?

Stopping The Next Pandemics

Dia 18/04 | RTP1 | Às 23h30

Evitar outra pandemia é um novo desafio para os cientistas. Os seus estudos revelam que a saúde humana depende da saúde animal e ambiental. Doenças que surgem nos lugares mais remotos do planeta geram preocupação, devido ao mundo globalizado em que vivemos. Preservar o meio ambiente para evitar futuras pandemias é uma das conclusões apresentadas neste documentário.

Isabel – Paixões e Passatempos

Dia 19/04 | RTP1 | Às 00h30

Documentário que celebra a vida da rainha Isabel II através das suas paixões e passatempos. Do amor pelos cavalos e cães à televisão, o cinema, a música e o teatro, saiba como a monarca ocupava o tempo livre. O documentário inclui entrevistas a amigos, membros da casa real e várias celebridades com quem privou e partilhou a vida.