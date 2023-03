Primeiro Festival Literário da Mealhada leva poesia às ruas da cidade

De 27 de março a 2 de abril, a primeira edição do FILM, Festival Literário da Mealhada, promete reunir feira do livro, sessões musicais e de teatro, oficinas e encontros com escritores.

A Mealhada vai despedir-se de março e dar as boas-vindas a abril com uma aposta da autarquia que procura aproximar livros, escritores e leitores. O lugar do evento será maioritariamente numa tenda instalada junto à Biblioteca Municipal, mas a estreia deste Festival Literário da Mealhada vai chegar a outros cantos da cidade, como a vila do Luso e o Cineteatro Messias. Podem ser esperadas declamações de poesia pelas ruas, leituras comunitárias, sessões de cinema, concertos de poesia para crianças, recitais e debates.

Segundo Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada, “a poesia será explorada em todos os sentidos, na música, no teatro, na leitura. Temos iniciativas para todos públicos, desde os bebés aos idosos, porque a nossa visão é posicionar a biblioteca como um local de cultura e de encontro entre as várias gerações”. Integrando a programação da Semana da Leitura, vão existir atividades nas bibliotecas escolares, entre 27 e 31 deste mês.

No primeiro dia do próximo mês, será conhecido o vencedor do Prémio Literário António Augusto Costa Simões, que promove a produção de originais. Já a 2 de abril, Dia Internacional do Livro Infantil, a tarde vai ser dedicada aos mais pequenos, com o espetáculo “Poesias e Canções”, de José Fanha e Daniel Completo, e com a apresentação do livro infantil “Bussaco: mata mágica”, de Virgínia Pereira.

O Festival Literário da Mealhada é o primeiro evento do município com o selo ColorADD, fruto da parceria com a associação homónima, que promove o uso de um código para facilitar a identificação de cores para daltónicos. Trata-se de uma linguagem universal e inclusiva, contribuindo para a integração social.

Veja aqui a programação completa da primeira edição do festival.