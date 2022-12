Primeira wine party do Alentejo vai ser em Évora, com 200 vinhos à prova

No próximo sábado, 10 de dezembro, o Hotel Vila Galé, em Évora, convida a uma prova de mais de 200 vinhos e cocktails, com petiscos a acompanhar.

A Wine Party, que já conta com edições no Porto, Lisboa e em Setúbal, chega pela primeira vez ao Alentejo. O evento, agendado para Évora e organizado pela revista “Paixão Pelo Vinho” e pelos Hotéis Vila Galé, vai contar com a presença de produtores vindos das diversas regiões produtoras de vinho do país.

Têm presença confirmada, entre outros, a Quinta do Val Moreira, Casttêdo Valley e Adega de Favaios, da região do Douro; os vinhos Raríssimo by Osvaldo Amado, da Bairrada e Dão; a Quinta das Senhoras, da Beira Interior; a Adega do Cartaxo, do Tejo; e Villa Oeiras Vinho Carcavelos, de Lisboa. Palmela Wine Company e Herdade Canal Caveira representam a zona de Setúbal.

São mais de 200 as propostas de vinhos que se podem provar ou comprar. Além dos vinhos, há licores do recente projeto de bebidas destiladas Dois Belos (Crato) e cocktails com Moscatel Favaito para provar na companhia de tábuas de queijos e enchidos (8 euros), pão com chouriço feito na hora (2 euros) ou bifanas em pão de chapata (5 euros). Tudo no próximo sábado, das 16 às 22 horas.

A programação da Wine Party apresenta também duas masterclasses: “Tesouros da Adega de Favaios” e “Seja um masterblender Villa Oeiras”. A primeira, com início às 18 horas, viaja pelos 70 anos de história da Adega de Favaios e inclui prova de moscatéis. Pelas 20 horas segue-se para os vinhos Carcavelos Villa Oeiras, numa prova de amostras de casco de vários anos, além de se incentivar o participante a fazer o seu próprio vinho generoso para posteriormente levar para casa. Ambas têm lugares limitados a 15 participantes.

Os bilhetes para o evento podem ser comprados nas lojas Fnac, Worten, CTT, El Corte Inglés ou online através do website bol.pt pelo preço de 15 euros (individual) ou 25 euros (duplo). No dia, a entrada fica por 20 euros por pessoa. A participação em cada masterclass custa 50 euros (incluindo a entrada na festa). Há também um bilhete que engloba tudo e vale 80 euros. Qualquer ingresso disponibiliza um copo para usar em todas as provas.