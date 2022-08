Praia do Malhão, um extenso areal no coração vicentino

Entre Porto Covo e Milfontes, a Praia do Malhão é um dos mais generosos areais da Costa Vicentina, o suficiente para receber banhistas, surfistas e naturistas. Os acessos melhorados, nos últimos anos, tornaram-na ainda mais popular.

A sua localização estratégica, a meio caminho entre Porto Covo e Vila Nova de Milfontes, torna-a num dos areais de eleição para quem faz férias nestas duas localidades. Mas é a sua extensão, com quilómetros de areia a perder de vista, que mantém a Praia do Malhão tão popular nos meses quentes.

O típico cenário selvagem e as arribas do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina ajudam a emoldurar este destino de banhistas, mas também o cordão dunar que desagua no areal. E apesar da grande procura, a amplitude da praia permite que se consiga estender com facilidade a toalha, quer nas zonas mais movimentadas, tanto por veraneantes como por surfistas atraídos pela ondulação do mar, quer na parte mais a norte, frequentada habitualmente por naturistas – certificação que ganhou há três anos.

Nos últimos anos, a Praia do Malhão foi alvo de requalificações, oferecendo um parque de estacionamento com capacidade para 600 lugares e pontos de miradouro onde se pode apreciar o mar sem estar deitado no areal. Os acessos também são bons, com passadiços e rampas em deck para aceder à praia, que junta ainda um conjunto de elementos como WC, locais de ecoponto e nadador-salvador na época balnear.

À entrada do Malhão, que tem o selo Bandeira Azul 2022, vale a pena parar uns minutos para ficar a conhecer melhor a fauna e flora que nos rodeia. Nos painéis informativos há informações e curiosidades sobre espécies como o rosmaninho, perpétua-das-areias, estorno, freixo, medronheiro, amieiro e esteva-vicentina, entre outros, além da fauna, que inclui a cegonha-branca, corvo-marinho, gralha-de-bico-vermelho, sargo, percebes, robalo e guarda-rios.

Coisas para fazer nas proximidades

Um híbrido à beira-mar

Está situado junto a um corredor de praias – Pequena, do Banho, da Gaivota e dos Buizinhos – e é uma das novidades de Porto Covo, pelas mãos de um grupo de amigos apaixonados pelo surf e pela vila. O MUTE é um híbrido entre hotel e hostel, com seis quartos duplos e três camaratas mistas. O rooftop e a piscina exterior são outros dos destaques deste espaço.

Cozinha baseada nas plantas

Na Estrada das Furnas, na margem do rio Mira

oposta à de Vila Nova de Milfontes, nasceu um novo restaurante de cozinha vegana, com combinações criativas, focadas nos frescos de pequenos produtores locais. Salada verde com favas; creme de batata e eucalipto com pleurotos, vinagre de sake, avelã e cinzas de sálvia; e beterraba fumada com molho bordalesa são alguns dos pratos do menu de degustação do JARDINEIRO DO REI.

Moda descontraída

Junto à Igreja de Nossa Senhora da Graça, no centro de Milfontes, a moda feminina ganhou, nos últimos tempos, um novo espaço. Focada no estilo boho-chic, que tanto dá para levar à praia ou jantar fora,

TRIBO DA PRAIA é uma loja que junta vestidos, saias, malas e acessórios, alguns feitos a partir do reaproveitamento de materiais retirados do oceano.