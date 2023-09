Praia da Zambujeira do Mar: o areal que é uma das 7 Maravilhas

Colada à vila piscatória que a batiza, alberga até 900 banhistas e é uma das mais populares da Costa Vicentina. De tal forma que foi vencedora na edição das 7 Maravilhas de Portugal dedicada aos areais.

Só no início de agosto, mais de 85 mil pessoas rumaram à Zambujeira do Mar para a edição de 2023 do MEO Sudoeste, que reuniu campismo, natureza e música ao vivo ao longo de quatro dias. Muitas terão aproveitado para se refrescar num dos mais concorridos areais da zona, um verdadeiro cabeça de cartaz no festival das praias da costa alentejana, durante toda a época balnear.

Situada no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, e cercada pelas falésias imponentes características do mesmo, a Praia da Zambujeira do Mar tem na proximidade à vila piscatória que lhe dá nome um dos seus trunfos, tornando-se numa escolha prática para quem ali dorme, come e passeia. Ou mesmo para quem aqui se desloca para praticar desportos náuticos como o surf e o bodyboard.

Aliás, o carinho do público por este areal ficou bem expresso em 2012, quando a Praia da Zambujeira do Mar se tornou numa das sete vencedoras do concurso 7 Maravilhas – Praias de Portugal. Curiosamente, outras duas vizinhas do sudoeste alentejano também figuram na lista votada pelo público: a Praia de Odeceixe e a Praia das Furnas, em Vila Nova de Milfontes.

A ligação com a natureza que envolve esta praia faz-se logo nas boas-vindas, com painéis informativos à entrada do areal onde se dão a conhecer espécies de algas ali presentes e a tradição da apanha das mesmas. Para ter uma visão panorâmica sobre o areal, que tem capacidade para albergar 900 banhistas, basta subir ao miradouro situado no topo da arriba norte – de resto, o melhor local para fotografar o por-do-sol, onde também está a Capela da Nossa Senhora do Mar, que remonta à década de 1960.

Com o selo de Bandeira Azul 2023, a Praia da Zambujeira do Mar mantém-se democrática, com rampa de acesso para pessoas de mobilidade condicionada, estacionamento para automóveis e bicicletas, chuveiros, instalações sanitárias e a presença de nadadores-salvadores até ao final da época balnear, a 17 de setembro.

O que fazer em redor do areal

Camas recentes na vila

É um dos mais recentes reforços no alojamento da Zambujeira do Mar, situado no centro da vila. Chama-se AZUL e soma oito quartos duplos e twin, alguns com varanda, dos quais se consegue avistar o Atlântico e as encostas do parque natural. Flores campestres que alegram mesas e as paredes onde se penduram andorinhas e onde se pintam ondas em azul ajudam a criar um ambiente campestre. Há sala para pequenos-almoços e um pátio com uma oliveira e espreguiçadeiras para banhos de sol. O Azul é “a concretização de um sonho antigo” para Carla Leal, que desde cedo ajudou os pais a gerir um parque de campismo na Zambujeira do Mar.

Unir esforços à mesa

Há cinco anos, o restaurante da Herdade do Touril, na Zambujeira do Mar, iniciou uma parceria com a Tasca do Celso, popular restaurante de Milfontes e um dos mais afamados da costa alentejana. O resultado é uma carta criada em conjunto, e que desde o ano passado passou a ser provada por todos, já que o restaurante abriu portas a não-hóspedes da herdade. À mesa do TOURIL & CELSO, servem petiscos e pratos como amêijoas à Bulhão Pato, camarão ao alhinho, pica-pau de atum e de porco preto, trilogia de cogumelos salteados, filetes de peixe-galo com arroz de tomate ou lagartinhos de porco na grelha.

Um miradouro para o oceano

Este miradouro natural sobre o Atlântico, no topo de altas arribas, é o local mais ocidental da Costa Vicentina e um ponto de paragem obrigatória para quem percorre a estrada costeira que liga Almograve à Zambujeira do Mar. A pé ou de bicicleta, há muitos visitantes que passam pelo CABO SARDÃO para fotografar o local (e o centenário farol que aqui se encontra) ou trocar dois dedos de conversa com os pescadores que aqui se encontram.