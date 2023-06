Porto: no Bazar Paris há brinquedos para todos (e descontos no primeiro de junho)

Bonecas, peluches, carrinhos, jogos, construções, disfarces e outras brincadeiras compõem a oferta do Bazar Paris, um negócio familiar com 120 anos. Ali, as épocas festivas são levadas muito a sério, e o Dia da Criança traz descontos.

“Temos clientes que vinham cá em crianças e agora vêm com os netos”, diz Luísa Vilas-Boas sobre o Bazar Paris, a loja de brinquedos da família, que leva 120 anos na mesma morada, na Baixa do Porto, e já vai na quarta geração. Tudo começou com o seu bisavó materno, Alexandre Moreira. “Reza a história que ia muitas vezes a Paris para trazer novidades”, conta a sócia-gerente, unida há muito àquele lugar: “Nasci praticamente aqui. Esta foi a minha creche. As minhas brincadeiras eram imitar as empregadas a vender, a fazer os embrulhos”.

No Bazar Baris encontra-se um pouco de tudo, para todas as faixas etárias, desde os zero meses: brinquedos didáticos, peças Lego, carros em plástico e chapa, jogos de tabuleiro, peluches e uma variedade de bonecas – por exemplo, com diferentes tons de pele, ou a imitar bebés de forma realista. A aposta é num “produto diferenciado, com qualidade”, sublinha a dona da loja. “Tentamos elucidar o cliente, explicar para que serve, para que idade é, e dar o melhor aconselhamento”, prossegue, assumindo a fuga ao que se vê nas grandes superfícies e nos anúncios televisivos.

Já os adultos são atraídos pelos brinquedos de coleção, como as miniaturas em porcelana para casas de bonecas ao estilo vitoriano. Há ainda o modelismo, no primeiro andar, com barcos, tanques e aviões em potência a espreitar das prateleiras, bem como kits de construção adequados a miúdos a partir dos oito anos, pistas e carros telecomandados. Se as opções variam, os preços idem: enquanto um pião tradicional custa 2,50 euros, a réplica do Titanic para construir, que está na montra, atinge os 1344 euros.





A casa veste-se a rigor em épocas festivas, como o Natal, o Carnaval (disfarces, perucas e demais acessórios ficam à venda quase o ano inteiro) ou os santos populares. Não admira, pois, que assinale o Dia da Criança com um desconto de 20% aplicável à totalidade da oferta, exceto uns comboios elétricos na parte do modelismo, segundo Luísa. “Temos sempre uma criança dentro de nós que não podemos deixar morrer.”