Passeio de buggy, batismo de mergulho ou um dia no spa. Experiências para pais e filhos

De norte a sul do país, seis ideias para celebrar o Dia do Pai em família.

Subir à Torre dos Clérigos para ver a cidade do alto

No varandim da Torre dos Clérigos, a 75 metros de altura, abre-se uma vista panorâmica sobre toda a cidade do Porto, cujo quadro inclui a Sé e todo o casario da Baixa que se desenrola até ao Douro. É esse o presente que o monumento desenhado por Nicolau Nasoni quer oferecer a todos os pais que o visitem. Na compra de um bilhete, com a utilização do código DIADOPAI2024, a Torre dos Clérigos oferece outro. Além disso, crianças até aos 10 anos inclusive não pagam, pelo que a subida ao topo da torre pode ser feita em família. Os bilhetes têm ainda validade de 1 ano após a compra.

Bebidas e outras ofertas no Real Hotels Group

“O pai não paga” é a premissa de todas as propostas do Real Hotels Group para celebrar a ocasião. Em Lisboa, quem quiser levar o pai a comer cozido à portuguesa na Real Cozinha, do Hotel Real Palácio só paga o seu. No Real Sports Bar, na compra de uma tábua de petiscos para partilhar ou de dois snacks, a régua de lambretas (quatro cervejas) é oferecida. Já no Algarve, as bebidas também são de oferta na Pizza Night que o Real Bellavista Hotel & Spa sugere para a data. E no Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa, o pai recebe de oferta uma garrafa de vinho da seleção do restaurante Atlântico. O grupo hoteleiro sugere ainda dois programas de spa em Cascais e Albufeira que podem ser adquiridos até ao final do mês de março e desfrutados nos meses seguintes. As reservas podem ser feitas no site do grupo.

Aventuras na natureza, em Arcos de Valdevez

O Ribeira Collection Hotel by Piamonte Hotels preparou um programa especial que inclui uma noite de alojamento com pequeno-almoço buffet e jantar no Restaurante Bago Food & Wine, e ainda uma série de atividades na natureza: um passeio de buggy para duas pessoas, ou uma experiência de kayak e stand up paddle no rio Vez. O programa fica completo com o acesso ao spa do hotel. O Ribeira Collection Hotel tem também uma oferta especial para as mães, que poderão usufruir de um desconto de 15% nas massagens. O pacote, desenhado para duas pessoas, tem o valor de 220 euros, sendo oferecida a estadia para crianças até aos 5 anos (há custos adicionais para crianças a partir dessa idade) e pode ser usufruído até 30 de junho. O voucher deve ser adquirido através do e-mail [email protected] ou do telefone 258 009 410.

Rótulos personalizados pelos mais novos, numa visita à Adega José de Sousa

No fim de semana de 23 e 24 de março, as crianças que visitarem as unidades de enoturismo da José Maria da Fonseca – Adega José de Sousa (Reguengos de Monsaraz) e Casa Museu José Maria da Fonseca (Vila Nogueira de Azeitão) – terão a oportunidade de criar um rótulo personalizado para ser aplicado numa garrafa de vinho, para depois oferecerem aos pais. Além disso, os adultos podem usufruir de uma prova de dois vinhos, enquanto as crianças terão a oportunidade de experimentar dois sumos de fruta. Ambas as degustações serão acompanhadas por produtos regionais, como enchidos, queijo, azeite e pão alentejano. O programa tem o valor de 15 euros por adulto e 10 euros por criança (dos 3 aos 17 anos), havendo desconto familiar. Reservas através dos emails [email protected] e [email protected].

Um dia de spa e um brunch de luxo

“My Father ir the best”, é o pacote de bem estar que o Grand Bleu Spa, do Le Monumental Palace Hotel, propõe para os filhos que queiram mimar os pais com um momento de relaxamento. O programa, disponível de 19 a 26 de março, inclui 30 minutos de massagem localizada às costas para alívio da tensão, 30 minutos de tratamento facial essencial para revigorar a pele e ainda uma hora de acesso ao Acqua Area (piscina aquecida interior, banho turco, sauna e zona de relaxamento). A proposta tem o custo de 150 euros, e pode ter como oferta complementar um brunch especialmente criado para a ocasião. No domingo, dia 24, além das propostas criativas do chef Julien Montbabut, que acaba de renovar a estrela Michelin do restaurante Le Monument, o habitual Le Grand Déjeuner do hotel vai contar também com a presença de um caricaturista, que irá retratar cada família, oferecendo o resultado final. Além disso, por cada reserva para quatro pessoas, ou mais, o hotel oferece a refeição do pai. As reservas devem ser feitas via telefone (22 7662 410).

Batismo de mergulho e um almoço em família

Para celebrar o Dia do Pai, os hotéis SANA convidam a uma aventura submarina para pais e filhos, disponível no EPIC SANA Lisboa, EPIC SANA Algarve, EVOLUTION Cascais-Estoril e SANA Sesimbra. Em parceria com uma escola de mergulho local, estes hotéis vão proporcionar uma experiência de batismo de mergulho, em que os estreantes serão acompanhados por instrutores experientes, garantindo uma aventura emocionante e segura. No final, o programa prolonga-se para um almoço ou brunch em família, para repor energias. Mais informações e reservas em sanahotels.com.