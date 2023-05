Passear, fazer compras e conhecer um paço senhorial em Guimarães

A primeira edição do “Mercado de Sezim” acontece nos próximos dias 13 e 14 de maio, no terreiro do paço senhorial homónimo, em Santiago de Candoso, Guimarães.

No terreiro da casa, entre as 11 e as 19 horas, vai ser possível passear entre as bancas de 38 marcas com produtos que vão da mercearia ao têxtil-lar passando pela decoração, pronto a vestir, plantas e alimentação.

A entrada no mercado é gratuita e é uma oportunidade para conhecer a Casa de Sezim, uma propriedade que entrou para a família dos atuais proprietários em 1376, por doação real. No século XIX, por ocasião de uma remodelação de grande vulto, o arquiteto August Roquemont decorou a casa principal com papeis de parede Zuber. Estes papeis decorativos, pintados à mão, são um dos grandes atrativos da casa.

A propriedade também é conhecida pela sua produção vinícola, pelo menos desde o século XIV. Atualmente, as vinhas de Sezim recorrem a metodologias de produção integrada, onde os recursos naturais e mecanismos de regulação natural são privilegiados, evitando a aplicação de produtos químicos nocivos para o ambiente e para a saúde. Com uma produção relativamente pequena, o foco da Casa de Sezim é na qualidade, por isso a vindima continua a ser feita à mão.

Os vinhos de Sezim – das castas Loureiro, a combinação Loureiro-Arinto, o premiado Sauvignon Blanc e o colheita tardia com a sua garrafa de design exclusivo – estarão entre os produtos expostos no mercado.