Passear a dois pelo Gerês, entre miradouros, serra e lagoas

A sua larga dimensão, estendida por cinco concelhos, resulta em cenários naturais ecléticos e populares o ano inteiro. Para ajudar a decidir na hora de um passeio a dois, destacamos os encantos ao ar livre de algumas das aldeias e vilas do Parque Nacional da Peneda-Gerês, como Fafião, Soajo, Lindoso e Gerês.

Os verdejantes vales em torno dos rios Cabril e Cávado servem de cenário panorâmico, apreciado a 800 metros de altitude. Com dois blocos de granito a segurar uma ponte suspensa, o Miradouro do Fafião, um dos mais recentes do Parque Nacional da Peneda-Gerês, tem-se tornado num dos mais populares locais de atração deste extenso pulmão verde, que soma 70 mil hectares e se estende por cinco concelhos. Ainda na aldeia de Fafião, município de Montalegre, o passeio a dois pode seguir rumo ao Fojo dos Lobos, uma armadilha ancestral espalhada pela encosta, feita de muros de pedra para evitar que os lobos comessem os rebanhos de ovelhas. Dali ao Poço Verde é um salto: trata-se de um conjunto de lagoas de água cristalina, abrigado por zonas de pinhal, carvalhal e giestas.

Já no concelho de Arcos de Valdevez, na aldeia de Soajo, o cheiro ao seu tradicional pão-de-ló anima o centro histórico, mas há outros motivos naturais que atraem populares ao longo do ano. A começar pelos 24 Espigueiros de Soajo colocados no topo da aldeia: estruturas em estilo galaico-minhoto, com corpo baixo e alongado, e alguns a remontar ao século XVIII, criados para afastar roedores e outros animais que pudessem danificar a seca de milho. Uns metros abaixo, para uma ida a banhos ou apenas uma caminhada, importa passar pela cascata e lagoa local, o Poço Negro.

E já que falamos em espigueiros, a aldeia de Lindoso, no sopé de uma das encostas da serra Amarela, concelho de Ponte da Barca, tem o maior conjunto destas estruturas em pedra na Península Ibérica, mais de 60. Mesmo ao lado está o Castelo de Lindoso, edifício medieval fundado no século XIII e com amplas vistas serranas e sobre o rio Lima. A poucos metros dali, a beleza natural da aldeia ganha novas camadas no Poço da Gola, lagoa de águas límpidas, alimentada pelo ribeiro de Mulas. Além de oferecer aos banhistas zonas de sombra nos meses quentes, permite caminhadas junto ao curso de água, com o Trilho dos Moinhos de Parada, feitos em granito e atualmente abandonados, de sete quilómetros em formato circular.

Já na vila do Gerês, conhecida pelas águas termais, existe outro percurso no recato da natureza. O Miradouro da Boneca, a 750 metros de altitude, é um dos mais populares em redor da aldeia, concelho de Terras de Bouro, tendo ganho o nome pelo menir que aqui está erguido, ao qual se começou a chamar de boneca. A Albufeira da Caniçada, o rio Gerês e as pontes do rio Caldo são alguns dos cenários que daqui se contemplam. Este local faz parte do Trilho dos Miradouros, que percorre a encosta oeste do vale junto ao rio Gerês ao longo de nove quilómetros. Os miradouros da Junceda, da Fraga Negra e da Peneda da Freira são outros locais de passagem.

Miradouro do Fafião

Rua dos Alambiques, Fafião

Fojo dos Lobos

Rua Sarramada, Fafião

Poço Verde

Fafião

GPS: 41.7147; -8.0872

Espigueiros do Soajo

Campo da Feira do Soajo

Poço Negro

Estrada M530, Soajo

Castelo de Lindoso

Lugar do Castelo, Lindoso

Poço da Gola

Parada de Lindoso

Miradouro da Boneca

Vilar de Veiga, Gerês

Acesso pela estrada M-533