Ovos moles de limão e fogaça com enchidos: Imaginarius dá sabor a Sta. Maria da Feira

Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da Feira é feito de várias camadas e a gastronomia criativa é uma delas. Sabores, menus com produtos locais e sazonais, street food. De 25 a 28 de maio no centro histórico da cidade.

O Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da Feira terá 12 palcos, 100 horas de programação, 37 companhias de 10 países, 383 artistas em quatro dias, de 25 a 28 de maio. Este ano, é o sonho que comanda as performances, as instalações, as residências artísticas. O sonho é o tema, as ruas são o palco, o acesso é gratuito. E a comida tem o seu papel, Santa

Maria da Feira é Cidade Criativa da Gastronomia da UNESCO, o Imaginarius também se mostra à mesa. Em restaurantes e ao ar livre no Rossio.

Cinco restaurantes responderam ao desafio dos Sabores Imaginarius 2023 para apresentarem pratos feitos à base de produtos locais e sazonais, criativos na confeção e na apresentação. Os cinco “embaixadores” dessa gastronomia imaginativa têm os menus preparados e prontos a servir de 25 a 28 de maio. A Botica de Baco batiza “De alcaide a mendigo” a sua entrada quente composta

por fondue de queijeira com regueifa doce e compota ligeira de malápios e bolina. O prato principal chama-se “A fonte milagrosa” e é massa preta e branca de bivalves da ria de Aveiro com taco de dourada da mesma ria e coentros de Louredo. A sobremesa é pudim de fogaça, sorvete de tangerina de Mosteirô, esponja de kiwi da Feira, frutos vermelhos da Casa Milheiro e ovos moles de

limão. Chama-se “A beleza de Lia”.

O Déjà Vu tem fogaça recheada com enchidos feirenses como entrada quente e bife de vitela grelhado em cama de fogaça gratinado com queijo feirense e presunto, acompanhado com legumes salteados, no prato principal. A terminar a refeição, cheesecake de kiwi com mel com base de fogaça e chocolate. No Feitoria Rest & Lounge, uma fogaça pequena recheada com quatro queijos e

presunto é a entrada quente, o bife à Feitoria, vitela de Arouca, é o prato principal, o pudim de fogaça a sobremesa.

O restaurante Os Vinte apresenta caldo verde a abrir a refeição, segue-se novilho laminado, farrapo velho de legumes e alecrim, e a refeição termina com pera cristal com crocante de fogaça, natas frescas e queijo creme. Pela primeira vez, os sabores do Imaginarius saem da cidade da Feira com a Villa Antiqua Gastrobar, na freguesia de Romariz, a juntar-se ao desafio. O seu menu tem o nome do tema da edição do festival: “O sonho”. A entrada quente é feita de alheira de caça aliada a um queijo amanteigado, envolvida em ervas aromáticas, servida em cama de maçã com mel. O prato principal leva carnes de caça, acompanhadas com castanhas e míscaros. A sobremesa é doce de queijo com frutos silvestres.

Nem só dentro de portas se faz a gastronomia do festival, o Street Food Imaginarius está de volta como uma oferta alternativa e diferenciadora, respeitando o conceito artístico e a componente criativa do evento de rua. Nove unidades móveis instalam-se no Rossio feirense com doces e salgados, wraps, bifanas e pregos, comida vegetariana, sandes de presunto e queijo, pão com

chouriço, cachorros-quentes, pregos e hambúrgueres, crepes e granizados, pipocas e algodão doce, tripa doce e bolacha americana. No primeiro dia do festival, dia 25, das 18h à meia-noite, no segundo e terceiro dias das 14h à uma da manhã, no último, dia 28, das 10h às 15h30.