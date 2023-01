Os edifícios que o tempo arruinou

Palácios, casas senhoriais, hotéis, termas, sanatórios que por razões diversas acabaram em ruína. As histórias de quem os habitou contadas em livro por um historiador.

São locais onde outrora se ouviam os sons do quotidiano, no interior das suas paredes agora votadas ao abandono, há histórias de vida, algumas heroicas, outras trágicas. Todas com algo que marca o correr da história. Ricardo Raimundo, historiador, motivado pelo fascínio que desde criança lhe provocavam os edifícios abandonados, com que se cruzava nas longas viagens que com os pais fazia rumo a Trás-os-Montes, sistematizou neste livro 15 histórias de outros tantos edifícios que o tempo conduziu à ruína.

Talvez tenha sido o imponente Solar dos Pimentéis, em Mogadouro, com as suas múltiplas janelas – tantas quantos os dias do ano, dizia-lhe o pai – a aguçar-lhe a curiosidade. A sua história é uma das que encontramos no livro “Edifícios abandonados”, recentemente publicado. A Estalagem do Gado Bravo, onde cantaram Amália Rodrigues e Alfredo Marceneiro, e Paul McCartney ficou hospedado, o Palácio Dona Chica, mandado construir por amor, a Casa do Passal, em Carregal do Sal, que nos conta a história do Aristides Sousa Mendes, cônsul português em Bordéus, cidade onde salvou a vida de milhares de judeus, ou o Palácio do Reido Lixo, em Coina, no Barreiro, corporizando o sonho de um homem que subiu na vida a pulso.

Este livro poderá ainda servir de roteiro aos muitos que deambulam pelo país à procura de locais emblemáticos que o tempo levou ao abandono e à degradação. São muitos os que foram contagiados por esta paixão que os ingleses catalogaram como Urbex (“urban explorations”).

Alguns destes edifícios de norte a sul de Portugal, passando por S. Miguel, nos Açores, já estão em vias de ser resgatados da ruína, graças à intervenção de privados ou de programas financiados. É o caso do Palácio dona Chica, ou dos pavilhões do Parque D. Carlos I, nas Caldas da Rainha. Outros mantêm-se envoltos no mistério do tempo, à espera de curiosos à descoberta do que as suas paredes escondem.

“Edifícios Abandonados”, de Ricardo Raimundo

Manuscrito

264 páginas

PVP: 15,90 euros