Oito séries infantis e documentais para ver nos próximos dias

Conheça os destaques desta semana.

# Experiências.pt

Dia 14/10 | Casa e Cozinha | às 21h30

Novo formato, com produção 100% nacional do Casa e Cozinha e apresentação do surfista, músico, contador de histórias e autointitulado nómada de sensações João Kopke. Ao sabor da essência dos lugares e das gentes de Portugal, são 19 episódios de 24 minutos cada que convidam a partir em busca das melhores aventuras “cá dentro”. “Aconteceu tanta coisa: Saltos para o vazio. Pessoas incríveis de todos os cantos, a todos os níveis. Caminhos apertados e longas estradas – por terra, por rios, pelo mar e mesmo pelo ar… São experiências que me estão a mudar, a emocionar e a ensinar. Espero que façam o mesmo convosco, quando as viverem também”, diz o anfitrião.

# Tesouros Perdidos do Egito

Dia 16/10 | National Geographic | às 23h20

Série documental que acompanha equipas internacionais de egiptólogos que desenterram uma rica camada arqueológica: os tesouros perdidos do Egito. Através de escavações e de um acesso à vanguarda da arqueologia, o programa segue os exploradores que lutam contra o calor abrasador e o terreno inóspito para fazer descobertas significativas. Nesta quarta temporada, os arqueólogos investigam o faraó Ramsés, o Grande, o mais poderoso do Antigo Egito. Em Saqqara, os egiptólogos desvendam um túmulo que contém artefactos que remontam ao tempo de Ramsés. No túmulo do arquiteto de Ramsés, a equipa descobre uma câmara funerária repleta de múmias.

# Versus: A Vida e os Filmes de Ken Loach

Dia 20/10 | RTP2 | às 23h05

Um retrato divertido, provocador e revelador da vida e carreira de Ken Loach, um dos mais célebres e controversos realizadores britânicos, que aos 80 anos colocou em perspetiva a sua carreira de meio século.

# Negócio Fechado

Dia 16/10 | AMC Break | às 22h00

A Gallery 63 de Atlanta é uma das leiloeiras mais lendárias dos EUA, um verdadeiro mundo de tesouros e artigos excéntricos. Paul Brown, o proprietário, e a sua equipa de pesquisadores e avaliadores especializados procuram verdadeiras preciosidades. Nesta temporada, a equipa leiloa uma dama de ferro, uma coleção comemorativa de armas do ator americano John Wayne, um canhão de um navio do século XVIII e ainda luvas autografadas de duas lendas do boxe.

# Coliseu

Dia 17/10 | História | às 22h15

Com o Coliseu como peça central, desfia-se a história da ascensão e queda do Império Romano através dos homens e mulheres que ali lutaram e morreram. Da realidade da vida de escravidão de um gladiador à revelação de como os imperadores usaram o anfiteatro para exibir o seu poder absoluto, a série oferece um olhar sobre um período crucial da história, revivendo os desafios da construção do Coliseu e as experiências dentro da arena. A série desenrola-se cronologicamente, desde a conceção do edifício até à decadência final.

# Panda e os Supervets

Dia 17/10 | Panda+

Uma série para crianças que adoram os animais. No Badoca Safari Park, os irmãos Beatriz e Guilherme passam as férias num programa de voluntariado a ajudar o Veterinário Vítor. Com penas de pavão que funcionam como varinhas mágicas, a equipa vai tratar dos animais doentes ou magoados. O Panda será o grande aliado e companheiro das duas crianças. Quando terminam de cuidar dos animais, dançam e cantam uma música para celebrar a experiência. Um episódio por semana disponibilizado todas as segundas-feiras.

# Supercomboios: A Corrida Pela Velocidade

Dia 17/10 | RTP2 | às 20h30

Pela segunda vez, o TGV, o comboio de alta velocidade de França, é considerado o mais rápido do mundo. Mesmo assim, os seus engenheiros continuam a tentar chegar a velocidades ainda mais elevadas, tendo lançado o novo TGV Ocean e o AGV, o TGV do futuro. Uma epopeia em prol da velocidade que começou na década de 1950 com a série CC 7100 e a locomotiva elétrica, que era mais leve do que qualquer uma das antecessoras, uma joia tecnológica que fez história ao bater o recorde mundial de velocidade dos comboios. À medida que a eletrificação do tráfego ferroviário provou ser um sucesso, as locomotivas a vapor, com menor potência, foram sendo eliminadas.

# The Boss Baby: Back in business

Dia 17/10 | Panda Kids | às 19h00

Com a ajuda do irmão Tim, Baby Boss navega pela azáfama corporativa da Baby Corp, enquanto procura alcançar o impossível: o equilíbrio entre o trabalho e a vida de bebé. De segunda a sexta-feira, às 8.15, 16 e 19 horas, e aos fins de semana às 9 horas.