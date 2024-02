O hotel Dom Pedro, em Lisboa, vai ter um São Valentim com sabor italiano

O hotel de cinco estrelas Dom Pedro, em Lisboa, renova os votos de confiança com os clientes apresentando um programa de São Valentim com passagem pelo restaurante Il Gattopardo e pelo spa. Uma estada romântica, com direito a espumante e pétalas de rosa, perto do centro.

Na noite de 14 de fevereiro, quando os hóspedes enamorados chegarem ao quarto terão já um “vip romântico” com duas flutes de espumante, morangos com chocolate e pétalas de rosa sobre a cama. É assim que o Dom Pedro, nas Amoreiras, receberá os casais que optarem por celebrar a data na cidade, oferecendo-lhes também, se disponível, um “upgrade” para um quarto com vista para o rio, nos andares superiores. As expetativas manter-se-ão altas também no restaurante Il Gattopardo, inspirado no filme de Luchino Visconti.

“É difícil fazer um menu de degustação com inspiração italiana, porque é uma cozinha muito pesada, com molhos, massas e queijos… Então, tentámos fazer uma adaptação para algo mais contemporâneo”, revela o chef Leandro Stenzel, com um percurso entre Itália e o Brasil. Da ostra, com propriedades afrodisíacas, ao risoto de algas, é um menu também marcado pelas cores vivas dos frutos vermelhos, em diálogo com o cocktail de xarope de framboesa e champanhe Trouillard Saviotti servido aos casais, que se deixarão embalar por uma violinista.

Tudo foi pensado ao detalhe para abrilhantar a noite de São Valentim e o dia seguinte, durante o qual os hóspedes poderão receber uma massagem de 50 minutos com aromas de chocolate, relaxante ou vigorosa, na sala dupla do spa Aquae. O relaxamento pós-massagem, com direito a morangos e espumante, acontece nas espreguiçadeiras da piscina interior, aquecida a 28 graus. O espaço tem também sauna, banho turco e jacúzi. Durante todo o mês de fevereiro vai ser possível usufruir desta oferta, adicionando-lhe um jantar (somente entre os dias 14 e 17).

Estando no hotel em momentos de lazer como este ou por motivos profissionais, são também muitos os que não abdicam de manter a forma física no ginásio, optando por cuidar ainda mais do corpo com uma massagem profunda (de 50 ou 80 minutos) com produtos Elemis, capaz de que reduzir as tensões acumuladas e as contraturas. O serviço ao cliente quer-se hospitaleiro, muito graças aos valores incutidos nos funcionários pela família italiana de Stefano Saviotti. Um hotel com 263 quartos e oito suítes, cuja arquitetura espelhada marca a paisagem há 25 anos.

Dom Pedro Lisboa

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 24

Tel.: 213 896 600

Pacote de São Valentim: jantar com vinhos, massagem para dois, VIP romântico e pequeno-

almoço, 470 euros/casal, disponível de 14 a 17 de fevereiro. Pacote igual, com jantar no Bistrot

Le Café, 410 euros/casal. Spa para dois, 170 euros (todo o mês); spa com jantar, 330

euros/casal (de 14 a 17).