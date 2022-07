Novo spa do Sheraton Cascais tem tratamento com areia do Guinho e vinho de Colares

O spa do Sheraton Cascais, Serenity - The Art of Well Being, foi renovado para se posicionar de acordo com os spas de outros hotéis do grupo. Há novidades entre os produtos utilizados e um tratamento que envolve os “ingredientes” naturais da região, entre a serra e o mar.



“Sentir Cascais”, assim se chama um dos tratamentos de assinatura do Serenity – The Art of Well Being, spa do Sheraton Cascais, situado na Quinta da Marinha. É um dos favoritos dos clientes do espaço (hóspedes e não hóspedes) e um embaixador dos ativos naturais da região, ou não utilizasse flor de sal, areia da praia, vinho tinto e argila branca nas várias fases do processo de relaxamento.

O tratamento começa com uma esfoliação de 20 minutos com flor de sal e areia da praia do Guincho, que ajuda a abrir os poros da pele e a remover as células mortas, purificando-a. Após um duche tomado dentro do gabinete, segue-se um envolvimento em vinho tinto de Colares (Sintra) e argila branca, cujas propriedades antioxidantes ajudam a combater o envelhecimento da pele, eliminando as rugas.





O tratamento é finalizado com uma massagem de relaxamento às costas e à cabeça, e no final é feito um convite para transitar para a sala de relaxamento, onde se pode beber um chá ou uma água aromatizada, para hidratar o corpo. Este tratamento tem a duração de 80 minutos e custa 130 euros por pessoa, e pode ser um convite a olhar com atenção para o menu de spa do Serenity.

O espaço foi inteiramente renovado e apresenta agora tons mais claros, com as principais diferenças a notarem-se na receção e numa nova sala de tratamentos. Existem agora seis (quatro delas equipadas com duche), sendo que duas estão preparadas para tratamentos duplos. Qualquer massagem ou tratamento facial ou corporal dá acesso à zona termal, com sauna, banho turco e piscina de hidroterapia.

Em torno de um jardim zen é possível, ainda, exercitar o corpo num ginásio com máquinas Technogym, aberto 24 horas por dia e de acesso livre para os hóspedes do hotel, ou das 10h às 20h, para maiores de 16 anos. Entre as novidades do Serenity conta-se ainda a introdução dos produtos da marca Thalgo, ligados ao mar, com que são feitos tratamentos faciais, envolvimentos e esfoliações, e alguns tratamentos com recurso a CBD.

O menu do spa tem também massagens criadas para reestabelecer o corpo e a mente no período pós-confinamento ou infeção; esfoliações com produtos Charme D’ Orient; massagens para crianças e futuras mães; tratamentos faciais e rituais de corpo com a gama Gentlemen’s Tonic; serviços de depilação; manicure e pedicure; e pacotes individuais ou para casais; assim como aulas de fitness e ioga.

Depois de a primeira aula de Full Moon Yoga ter sido “um sucesso”, segundo o hotel, a iniciativa vai repetir-se já esta quarta-feira, dia 13 de julho, nos jardins do hotel, com catering às 20h. Entre as 20h30 e as 21h45 os participantes terão uma aula dada pela professora Cláudia Canto Moniz sob o mote “A lua é mágica para a alma e luz para os sentidos”. As inscrições estão abertas online e custam 15 euros.