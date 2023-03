No Zoo de Lourosa, plantam-se amores-perfeitos para celebrar a primavera

Domingo, dia 26 de março, o parque ornitológico de Santa Maria da Feira organiza um dia em cheio. Alimentar flamingos, cuidar de canteiros, viajar pelo meio da natureza. Eis algumas das propostas do “Jardim do Visitante”.

“Juntos somos uma obra-prima” é o mote para várias atividades num programa desenhado pelo Zoo de Lourosa, em Santa Maria da Feira, no parque dedicado exclusivamente a aves, único no país, um dos poucos da Europa, casa e ninho de várias espécies – araras, avestruzes, cegonhas, catatuas, corujas, cucos, gansos, pelicanos, papagaios, urubus, entre outros pássaros. O propósito é dar as boas-vindas à primavera com uma mão cheia de iniciativas e pontos de interesse na mais recente edição do “Jardim do Visitante”. Dia 26 de março, domingo, de manhã ao fim da tarde.

A paz e a harmonia são os temas basilares deste encontro e convívio dos que realmente amam e respeitam a natureza e fazem questão de colocar esse amor em prática. A lógica é simples de entender, isto é, se cada espécie tem um valor inquestionável no seu ecossistema, cada ser humano tem um valor incalculável na sua comunidade. Por isso, há que arregaçar as mangas, cuidar do planeta, respeitar a natureza, contribuir para um mundo melhor. Para passar esta poderosa mensagem, os participantes podem construir um jardim de mandalas como símbolo de harmonia, paz e proteção da natureza.

A primavera começa, os dias são mais longos, mais sol e mais calor, e o zoo tem canteiros para plantar amores-perfeitos e prímulas que tornarão o espaço mais bonito. Plantações todo o dia. Às 10h, há ioga para crianças com as suas famílias, meia hora mais tarde é tempo de alimentar os flamingos, ou seja, perceber os seus hábitos de encher o papo e outras características da estrutura social do meio onde vivem e até do seu comportamento reprodutivo. Às 11h, há mais uma sessão de ioga para os mais pequenos.

Ao meio-dia, começa uma viagem sensorial ao coração da natureza num ambiente cheio de aves de várias formas e feitios, de tantas cores, num parque cheio de vegetação e sons de pássaros, repleto de fauna e de flora. Às 15, mostra-se o encanto dos pavões com um momento de equilibrismo. Às 16h, volta-se a alimentar os flamingos, depois observam-se pelicanos brancos e outras aves aquáticas que coabitam com eles, e contam-se curiosidades destas aves que têm os quatros dedos das patas unidos por uma membrana. Pelas 17h, a dança dos pavões é um momento de acrobacia em mais uma performance de artes circenses. O Zoo tem ainda uma exposição de 50 trabalhos que formam um enorme símbolo de paz, feito de mandalas de plantas e elementos da natureza, assinados pelas crianças dos jardins de infância do concelho feirense.

Todas as atividades são gratuitas, mediante a compra de bilhete de entrada (gratuito até aos dois anos de idade, 4 euros dos 3 aos 12 anos, seis euros para maiores de 13 e 18 euros para famílias de dois adultos e duas crianças). O Zoo de Lourosa fica na Rua do Parque, na cidade de Lourosa, concelho de Santa Maria da Feira, e está disponível através dos contactos 227459822 e 938781078.