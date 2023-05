Museu Marítimo de Ílhavo: A faina do mar e os caminhos na terra

Espaço desenhou programa de cinco dias para celebrar o Dia Internacional dos Museus. De 17 a 21 de maio, há conversas, visitas, exposições, atividades para a família, e um cine-concerto.

Em cinco dias, de 17 a 21 de maio, o Museu Marítimo de Ílhavo assinala o Dia Internacional dos Museus com um programa recheado de iniciativas preparadas para a ocasião. As comemorações arrancam com “Conversa de Mar” centrada nos poveiros e caxineiros e na pesca do bacalhau. José Milhazes e Abel Coentrão, familiares de pescadores bacalhoeiros, recordarão e partilharão memórias e vivências dessa faina. No dia 17 de maio, às 21h30.

Sexta-feira, 19 de maio, às 21h, inaugura-se a exposição “O Caminho dos Santos”, do escultor Paulo Neves, no Centro de Religiosidade Marítima. Uma homenagem aos caminheiros, que percorrem os caminhos de Santiago de Compostela, através de 15 peças de madeira de cedro, 13 delas do tamanho da figura humana que representam os 11 apóstolos, as restantes duas simbolizam o caminho e seus obstáculos.

Sábado, 20, as atividades são para toda a família. Uma visita especial, e gratuita, aos bastidores do aquário dos bacalhaus às 16h. Uma hora depois, sessão comemorativa do Dia Internacional dos Museus seguida da inauguração da exposição “Mar Oceano: Legado de Mário Ruivo”. Um percurso expositivo que conduz às campanhas que o biólogo das pescas e professor realizou na frota bacalhoeira, entre 1955 e 1961, quando estudou os aspetos biológicos do bacalhau.

À noite, há cine-concerto “Maria do Mar” com Pedro Burmester e a Orquestra Filarmonia das Beiras, na Casa da Cultura de Ílhavo, às 21h30. “Maria do Mar” de Leitão Barros, com música original de Bernardo Sassetti, tem história rodada na praia da Nazaré. Um filme que aborda as dificuldades da comunidade piscatória com uma história de amor entre dois jovens, cujas famílias tinham quebrado relações na sequência de um naufrágio. Nessa noite, a partir das 21h, as crianças, dos 6 aos 12 anos, podem passar a noite no museu e dormir bem pertinho do Aquários dos Bacalhaus (iniciativa limitada a 20 pessoas).

Domingo, 21 de maio, as atividades gratuitas transferem-se para o Navio-Museu Santo André. Às 10h, começa o “Peddy paper – Da proa à popa”, desafio divertido para conhecer melhor o navio. À tarde, às 16h, um antigo tripulante do navio coordena uma visita especial sobre os segredos da cozinha a bordo.

A 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, a entrada é gratuita no Museu Marítimo de Ílhavo, Navio-Museu Santo André e Centro de Religiosidade Marítima, entre as 10h e as 13h e das 14h às 18h. As visitas especiais e a “Noite no Museu” carecem de inscrição através do 234329990 ou email [email protected].

Nestas comemorações, o Museu Marítimo de Ílhavo e os seus polos (Navio-Museu Santo André e Centro de Religiosidade Marítima) já estarão a funcionar no novo horário, passando a estar abertos aos domingos e feriados de manhã, ou seja, de terça a domingo das 10h às 13h e das 14h às 18h.