Museu do Tesouro Real, em Lisboa, ganha visitas guiadas aos sábados

O Museu do Tesouro Real, em Lisboa, vai começar a ter visitas guiadas por especialistas. As primeiras são já no sábado, 15.

Durante os sábados de abril, o Museu do Tesouro Real, no Palácio Nacional da Ajuda, organiza visitas guiadas. Intituladas “Meet the Expert”, arrancar já no dia 15, com o perito em pedras preciosas, Rui Galopim de Carvalho.

Os visitantes vão poder conhecer ao detalhe mais de 22 mil pedras preciosas, que foram estudadas e estão agora em exposição nos 11 núcleos deste museu.

Rui Galopim de Carvalho é consultor internacional em educação e gemologia, formador, autor e conferencista sobre pedras preciosas. O interesse pela joalharia lusa levou-o a estudar durante seis meses as pedras das joias da coroa portuguesa para o Museu do Tesouro Real, numa cave no centro lisboeta.

O Museu do Tesouro Real expõe coleções de joias reais, compostas por insígnias, condecorações, moedas e peças de ourivesaria civil e religiosa, entre outras. As visitas guiadas podem ser feitas em inglês, das 10 às 11.30 horas, e em português, das 12 às 13.30 horas. O limite máximo é de 20 pessoas por sessão e os bilhetes têm o custo de 22,50 euros. Podem ser adquiridos através do site [email protected], do telefone 211 163 425 ou diretamente na bilheteira.