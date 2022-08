Mergulhos banhados pelo mar, na Piscina Oceânica de Cascais

Tem 50 metros de comprimento, livre acesso e a proximidade ao centro da vila cascalense torna a Piscina Oceânica Alberto Romano uma das alternativas preferidas para um dia de verão fora do areal.

Está rodeada de boa companhia veranil, com a Praia da Duquesa de um lado e a Praia das Moitas do outro, dois areais cascalenses concorridos durante os meses quentes, mas a Piscina Oceânica Alberto Romano continua a ser uma das alternativas mais procuradas para quem prefere celebrar o verão sem colocar o pé na areia.

Foi batizada em homenagem ao antigo presidente da Junta de Turismo da Costa do Estoril e está situada no paredão de Cascais, precisamente na curva que contorna o Palácio dos Duques de Palmela, que se distingue pela sua arquitetura revivalista inglesa e revestimento em cantaria. Na piscina de água salgada, banhada pelo Atlântico, há 50 metros de comprimento para dar braçadas, especialmente para famílias com crianças, pela pouca profundidade da piscina.

A existência de nadador-salvador e de chuveiros, a proximidade ao centro da vila cascalense e à estação de comboios, a presença de esplanadas ao longo do paredão e o seu acesso gratuito fazem da Piscina Oceânica Alberto Romano um local obrigatório para quem dispensa o areal. A versatilidade alarga-se ainda aos acessos à água, com opção de escadas e rampas. Ali ao lado, também é possível reservar sessões de surf, caiaque ou stand up paddle.

Antes ou depois dos mergulhos, vale a pena fazer uma caminhada pelo paredão e espreitar os painéis informativos que ilustram o percurso, quer sejam eles dedicados às espécies de algas que existem nesta costa, ou ao tema lunar, como a exposição do NUCLIO (Núcleo Interativo de Astronomia e Inovação em Educação), onde se pode aprender mais sobre a lua, como o seu impacto na cultura popular, nas marés e na vida animal.