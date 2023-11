Mercado do chocolate adoça a Maia neste fim de semana

O Choc Choc Choc convida os visitantes a provarem diversas receitas à base de chocolate, de 10 a 12 de novembro, no espaço Inspire. A entrada é gratuita.

Brigadeiros, trufas, bombons, brownies, biscoitos e bolachas vão fazer as delícias dos fãs de chocolate em mais uma edição do mercado Choc Choc Choc. A iniciativa, que já vai na sua quarta edição, está agendada para os dias 10, 11 e 12 de novembro, no espaço Inspire, com morada na Rua Augusto Simões (1272), na cidade da Maia.

O evento, para além de adoçar a boca aos visitantes, convida também a começar a pensar nos presentes de Natal, com uma oferta que inclui ainda chocolate artesanal, bombocas, bolo de chocolate, cupcakes, chocolate quente, licor de chocolate, Moscatel, Ginjinha e vinho do Porto.

No primeiro dia, sexta, o Choc Choc Choc está de portas abertas entre as 15h e as 19h30; no sábado, a partir das 14h; e no último, das 14h às 19h. A entrada no evento, que fica apenas a oito minutos a pé da estação de metro Fórum da Maia, é gratuita.